Maserati представила первый гибридный кроссовер в истории марки

Компания Maserati представила гибридную версию кроссовера Levante c силовой установкой, уже знакомой по седану Ghibli Hybrid. На Levante 2,0-литровый двигатель в связке с 48-вольтовым стартер-генератором выдает 330 лошадиных сил.





Дебютировавший на Шанхайском автосалоне Levante Hybrid призван подстегнуть интерес к модели на фоне падающего спроса. В линейке мягкий гибрид заменит дизельную шестицилиндровую модификацию: электрифицированный Levante получил 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель от Alfa Romeo, 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом и электрический нагнетатель e-Booster. Это позволило снизить выброс вредных веществ на 20 процентов по сравнению с Levante с мотором V6, а расход топлива уменьшился на 16 процентов.

Заявленное время разгона до 100 километров в час - шесть секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке в 240 километров в час.

В отличие от Ghibli кроссовер будет доступен с полным приводом: по умолчанию крутящий момент передается на заднюю ось, но при необходимости система перебрасывает на передние колеса до 50 процентов момента.

Гибридный Levante можно узнать по синим декоративным элементам в экстерьере и интерьере: в этом цвете выполнены детали боковых воздухозаборников, эмблема Maserati на задних стойках и тормозные суппорты. Для отделки салона используется кожа с синей строчкой.

В списке стандартного оснащения указаны пневмоподвеска, 8,4-дюймовый сенсорный экран и семидюймовая цифровая панель приборов. Европейские дилеры уже принимают заказы на гибридный Levante, а в продажу модель поступит в июне.







