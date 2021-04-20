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BMW M3 и M4 обзавелись полным приводом и стали быстрее
23:06 19.04.2021 |
Новые BMW M3 и M4 впервые обзавелись полным приводом. У «заряженных» седана и купе в версии Competition появилась полноприводная трансмиссия M xDrive с муфтой подключения передней оси, активным задним М-дифференциалом и дрифт-режимом.
Полный привод M xDrive - опция для M3 и M4 Competition с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. По сравнению с заднеприводными аналогами снаряжённая масса выросла на 50 килограммов, то есть седан M3 Competition M xDrive весит 1780 килограммов, а купе M4 Competition M xDrive легче на символические пять килограммов.
Несмотря на это, с полным приводом «эмки» стали быстрее: разгон с места до 100 километров в час сократился на 0,4 секунды, и теперь стартовый рывок у обеих машин занимает всего 3,5 секунды. Максимальная скорость не изменилась: и седан, и купе достигают ограничителя 250 километров в час или 290 километров в час с опциональным пакетом M Performance.
Система полного привода M xDrive с многодисковой муфтой подключения передней оси на M3/M4 Competition аналогична той, что используется на «старшей» M5 Competition. По умолчанию больше крутящего момента передаётся на заднюю ось; передние колёса подключаются при пробуксовке задних. Есть пресет 2WD и отключение системы стабилизации - в таком режиме даже на полноприводных «эмках» можно раздавать угла.
В остальном BMW M3/M4 Competition M xDrive повторяют «эмки», представленные в сентябре прошлого года. Под капотом 510-сильный (650 Нм) шестицилиндровый 3,0-литровый турбомотор S58, знакомый по кроссоверам X3/X4 M Competition; с пакетом M Drive Professional есть возможность индивидуальной настройки системы стабилизации. Маркеры исполнения Competition - затемнённые зеркала и особые колёсные диски, но задне- и полноприводные «эмки» снаружи выглядят одинаково.
В США цены на M3 и M4 Competition с трансмиссией M xDrive уже объявлены. Седан с полным приводом дороже эквивалентной заднеприводной модели на 4100 долларов или на 5,6 процента. У американских дилеров BMW первые полноприводные M3/M4 появятся в июле. Скоро линейка «эмок» пополнится кабриолетом M4 Convertible, а в будущем появится универсал M3 Touring.
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