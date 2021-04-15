Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая

Власти Дубая начнут закупать беспилотные шаттлы Origin от компании Cruise. Об этом сообщается на официальном сайте наследного принца Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, который подписал контракт с американской фирмой на поставку четырех тысяч автономных электрокаров до 2030 года.

Первые перевозчики Origin начнут курсировать по территории эмирата уже в 2023 году и станут частью парка из 11 тысяч обычных автомобилей такси. К 2030 году на службу заступят уже тысячи беспилотников, на которых будет совершаться до четверти всех поездок на такси, сообщают власти Дубая.

Беспилотный шаттл Origin был представлен в начале 2020 года. Он базируется на электрической платформе General Motors и не нуждается в водителе. «Зрение» челнока обеспечивают несколько сенсоров и камер, которые следят за дорогой и окружающими объектами, в том числе в темноте и при плохой погоде. По заверению создателей, срок службы челнока превышает 1,5 миллион километров.

Cruise - стартап, базирующийся в Сан-Франциско и специализирующийся на разработке беспилотников. Он был основан в 2013 году, а через три года его приобрел концерн General Motors. За все время работы штат молодой американской компании вырос с 40 до 1800 человек, а общая капитализация превысила 30 миллиардов долларов.

В январе в Cruise вложилась компания Microsoft, которая стала основным поставщиком облачных сервисов не только для стартапа, но и для всего GM. В частности, Cruise была предоставлена в пользование платформа облачных и периферийных вычислений Microsoft Azure.

Предполагаемая стоимость одного шаттла Origin составляет около 50 000 долларов. Сборку беспилотников наладят на детройтском заводе General Motors D-HAM.