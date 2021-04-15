Финансовые новости
- |
- 15.04.21
- |
- 11:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая
09:32 15.04.2021 |
Власти Дубая начнут закупать беспилотные шаттлы Origin от компании Cruise. Об этом сообщается на официальном сайте наследного принца Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, который подписал контракт с американской фирмой на поставку четырех тысяч автономных электрокаров до 2030 года.
Первые перевозчики Origin начнут курсировать по территории эмирата уже в 2023 году и станут частью парка из 11 тысяч обычных автомобилей такси. К 2030 году на службу заступят уже тысячи беспилотников, на которых будет совершаться до четверти всех поездок на такси, сообщают власти Дубая.
Беспилотный шаттл Origin был представлен в начале 2020 года. Он базируется на электрической платформе General Motors и не нуждается в водителе. «Зрение» челнока обеспечивают несколько сенсоров и камер, которые следят за дорогой и окружающими объектами, в том числе в темноте и при плохой погоде. По заверению создателей, срок службы челнока превышает 1,5 миллион километров.
Cruise - стартап, базирующийся в Сан-Франциско и специализирующийся на разработке беспилотников. Он был основан в 2013 году, а через три года его приобрел концерн General Motors. За все время работы штат молодой американской компании вырос с 40 до 1800 человек, а общая капитализация превысила 30 миллиардов долларов.
В январе в Cruise вложилась компания Microsoft, которая стала основным поставщиком облачных сервисов не только для стартапа, но и для всего GM. В частности, Cruise была предоставлена в пользование платформа облачных и периферийных вычислений Microsoft Azure.
Предполагаемая стоимость одного шаттла Origin составляет около 50 000 долларов. Сборку беспилотников наладят на детройтском заводе General Motors D-HAM.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству
ТОП-НОВОСТИ
|Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным
|Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
|Коммуналку лучше заплатить. Как у должников будут «автоматом» списывать деньги с карточек
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая
|Google представила язык программирования Logica для работы с данными
|Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
|Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
Это интересно
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
|Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
|Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
|Skoda обновила кроссовер Kodiaq
|Представлена первая мышь Logitech с поддержкой голосового ввода
|На радость автолюбителям: Spotify представила свой первый гаджет
|Microsoft сообщила о росте числа атак на микропрограммное обеспечение