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Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
22:12 14.04.2021 |
Компания Bentley представила самый динамичный кабриолет в своей истории - Continental GT Speed Convertible на базе машины третьего поколения. Флагманская модель с открытым верхом получила шестилитровый W12, а также складную крышу, которую можно сложить менее чем за 19 секунд на скорости 50 километров в час.
Bentley позиционирует Continental GT Speed Convertible как эталонный кабриолет. Он оснащен битурбодвигателем W12 6.0, отдачу которого довели до 659 лошадиных сил и 900 Нм, и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До «сотни» кабриолет разгоняется за 3,7 секунды - на 0,1 секунды быстрее обычного Continental GTC. Максимальная скорость - 335 километров в час. Полноприводный британский флагман оборудовали активной пневмоподвеской подвеской, 48-вольтовой электромеханической системой подавления кренов, а также углеродно-керамическими тормозами.
Как и базовый кабриолет, версия Speed оснащена крышей Z-fold, которую можно сложить за 19 секунд на скорости 50 километров в час нажатием одной кнопки. Для мягкого верха доступно семь вариантов цветов, включая современную интерпретацию британского твида - традиционного шерстяного материала. Особые детали экстерьера GT Speed Convertible - затемненная решетка радиатора, хромированный логотип Speed на передних крыльях и 22-дюймовые колесные диски темного оттенка.
Эксклюзивный интерьер Continental GT Speed Convertible выполнен из комбинации кожи и искусственной замши. Клиентам доступны 15 основных и 11 дополнительных вариантов отделки салона. Ожидается, что первые кабриолеты доставят американским и европейским клиентам в третьем квартале 2021 года. Стоимость модели пока не раскрывается.
В конце марта компания Bentley представила самый динамичный гражданский автомобиль за более чем 101-летнюю истории марки. Новый Continental GT Speed разгоняется до 100 километров в час всего за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 335 километров в час.
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