Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X

Компания Citroen представила новый C5 X, дизайн которого сочетает в себе черты седана, лифтбека и кроссовера. Новинка, выполненная в фирменной стилистике марки, будет доступна с бензиновым двигателем, а также с заряжаемой от сети гибридной силовой установкой.





Новый Citroen C5 X по габаритам ощутимо крупнее кроссовера C5 Aircross - он на 300 миллиметров длиннее, зато новинка на 185 миллиметров ниже. Автомобиль получил плавные очертания кузова с высокой поясной линией и удлиненным капотом. Кроме того, лифтбек оснастили светодиодными V-образными передними фарами и задними фонарями. Багажное отделение C5 X можно сравнить с моделями в кузове универсал - сложив задний ряд его объем можно увеличить с 545 до 1640 литров.

Новый C5 X оборудован подвеской Citroën Advanced Comfort с тремя режимами работы, которая сглаживает практически все неровности дорожного покрытия. В список технологий вошел расширенный проекционный дисплей на лобовом стекле с возможностью вывода информации о скорости автомобиля, деталей телефонного звонка или подсказок навигационной системы. Кроме того, C5 X оборудовали нишей для беспроводной зарядки смартфонов и 12-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, которая поддерживает голосовое управление и функцию персонализации виджетов, как на планшетах.

Среди технологий безопасности Citroen C5 X - система полуавтономного вождения второго уровня, включающую в себя адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и ассистента контроля полосы, которые способны избавить водителя от необходимости контролировать скорость и траекторию движения автомобиля. Кроме того, C5 X оснащен системой контроля слепых зон дальнего действия, технологией предупреждения столкновений я при движении задним ходом, а также функцией кругового обзора Top 360 Vision.

Citroen C5 X доступен как в классическом исполнении с бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой. Мощность заряжаемого от сети гибрида составляет 225 лошадиных сил. При максимальной скорости в 135 километров в час запас хода автомобиля на электротяге составляет более 50 километров. Таким образом, владельцы нового C5 X смогут отказаться от использования ДВС в городских условиях, подзаряжая электромотор дома, на работе или на общественных зарядных станциях.

Новый Citroen C5 X в обеих модификациях поступит в европейские дилерские центры во второй половине 2021 года. Стоимость новинки компания раскроет ближе к старту продаж.



