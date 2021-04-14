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Skoda обновила кроссовер Kodiaq
11:56 14.04.2021 |
Компания Skoda представила обновленный Kodiaq. Кроссовер изменился внешне, получил новые опции, стал комфортнее и вернул в строй версию RS, но уже с бензиновым турбомотором.
Вседорожник Kodiaq - третья по популярности модель «Шкоды» по итогам 2020 года. А всего с момента его запуска в серию заводы в Чехии, Китае, России и Индии выпустили более 600 тысяч экземпляров. Рестайлинг призван оживить интерес покупателей, но к нему подошли с осторожностью. И главное здесь - слегка подкорректированная внешность. У кроссовера новый передний бампер с L-образными вставками, капот, решетка радиатора и фары - «в базе» идут светодиодные, а за доплату их можно впервые заменить на матричные LED Matrix.
Корму «Кодиака» отныне украшает новый спойлер и бампер с имитацией диффузора. Фонарям - тоже светодиодным - поменяли наполнение, но сохранили C-образный рисунок. Вместе всё это призвано освежить облик кроссовера, сделать его более выразительным, уникальным и динамичным. Меж тем в салоне новшеств тоже хватает: появился другой руль, с двумя спицами для обычных версий или с тремя для Sportline и RS, новая контрастная прострочка на сиденьях и расширенная фоновая подсветка, которая теперь освещает карманы в дверях (белый цвет) и пространство для ног (можно выбрать один из десяти оттенков).
Вдобавок для семиместного Kodiaq отныне можно заказать эргономичные передние кресла. Они будут набиты пеной с эффектом памяти, оснащены подогревом, вентиляцией, массажем и электрорегулировками. Для вариантов Ambition и Style предложена обивка сидений из вторсырья. В оснащение кроссовера также войдут мультимедиа с экраном диагональю до 9,2 дюйма, опциональная 10,15-дюймовая виртуальная «приборка» и улучшенные системы помощи водителю. Например, адаптивный круиз-контроль, работающий на скоростях до 210 километров в час.
Всего у рестайлингового «Кодиака» будет пять уровней оснащения: Ambition, Style, Laurin&Klement, Sportline и RS, и столько же вариантов двигателей. Базовым станет бензиновый 1.5 TSI EA211 evo на 150 сил, который умеет отключать половину цилиндров, сочетается с шестиступенчатой «механикой» и передним приводом. Помимо него, в гамме есть 2.0 TSI (190 сил) и дизель 2.0 TDI в двух вариантах мощности: 150 и 200 лошадиных сил. Младший идет в связке с DSG, передним либо полным приводом, остальные агрегаты - с DSG и полноприводной трансмиссией.
Особняком стоит «спортивный» Kodiaq RS, причем он впервые предлагается с бензиновым турбомотором 2.0 TSI мощностью 245 сил - это немногим больше, чем было у дизельного предшественника. Этот двигатель на 60 килограммов легче битурбодизеля, плюс ещё 5,2 килограмма удалось сэкономить благодаря оптимизации роботизированной коробки передач. В дополнение к новому мотору Kodiaq RS получил 20-дюймовые колеса Sagitarius с оригинальным рисунком, стандартные матричные фары и спортивные сиденья с обивкой из микрофибры.
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