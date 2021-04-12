В Европе вышел самый дешёвый электромобиль

Латвийский производитель бронированных полноприводных автомобилей Dartz объединился с Nikrob и выпустил Freze Nikrob, который называют «самым дешёвым электромобилем в Европе». При стартовой цене 10 000 евро он дешевле Dacia Spring.





Он поступил в продажу в Литве в прошлом месяце, при этом Dartz заявила о большом спросе, в частности, со стороны компаний, занимающихся каршерингом и доставкой. По сути, Freze Nikrob является копией популярного в Китае электромобиля Wuling Hongguang Mini.

Дальность хода электромобиля составляет около 200 км при аккумуляторной батарее 13,8 кВт•ч. Электродвигатель, установленный сзади, имеет мощность 13 кВт и развивает 85 Нм крутящего момента. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Желающим доступна премиальная версия за 15 000 евро, которая содержит аккумуляторную батарею большей ёмкости, закалённое стекло и веганские материалы интерьера среди других обновлений.