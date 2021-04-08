Финансовые новости
- |
- 08.04.21
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку
15:39 08.04.2021 |
Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale, дебют которого был запланирован на начало осени этого года, вероятно, задержится. По информации Automotive News, нынешний генеральный директор марки Жан-Филлип Импарато остался недоволен производительностью гибридной силовой установки и потребовал её доработать.
Предполагалось, что новый кроссовер Alfa Romeo покажут в сентябре, а уже в ноябре автомобиль поступит в продажу на европейском рыке. Однако с «запуском» вседорожника возникла заминка - причиной стало недовольство генерального директора марки Жана-Филлипа Импарато работой гибридной системы, перекалибровка которой может занять до трех и более месяцев.
Известно, что в основу Tonale ляжет платформа Small Wide 4×4 от Jeep Compass и Renegade. Следовательно, кроссовер получит силовую установку 4xe на базе турбомотора 1.3, на «Джипе» развивающую 190 или 240 сил при 270 Нм. С ней Compass проезжает на электротяге до 49 километров, но Импарато считает, что этого мало.
Внешне Alfa Romeo Tonale практически не будет отличаться от концепта 2019 года. Выпускать модель, скорее всего, будут на итальянском заводе в Помильяно-д'Арко. Состоится ли премьера в этом году, теперь под вопросом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
|Витренко продолжает исполнять обязанности министра энергетики – пресс-служба Минэнерго
|Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка
|Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ученые придумали, как использовать хаос для защиты устройств от взломов
|Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку
|Facebook начала тестирование сервиса Hotline — гибрида Clubhouse и Instagram Live
|Компания Bentley и швейцарский производитель часов Breitling выпустили очередную коллаборацию
|SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink и приближается к первоначальной цели в 1440 аппаратов
|Zoom готова продавать услуги российскому госсектору напрямую
Это интересно
|Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek
|В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
|Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных
|Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети