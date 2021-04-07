В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass

Европейское отделение Jeep провело презентацию обновленного Compass. Причем фактически компания показала кроссовер, дебютировавший ещё осенью прошлого года на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Внешность модели подверглась небольшой корректировке с целью сделать её «более выразительной и современной», тогда как в интерьере произошли поистине «революционные» изменения.





Рестайлинговый Compass - первая модель Jeep, запущенная в Европе вновь образованным концерном Stellantis. Кроссовер получил зауженную головную оптику, причем ходовые огни теперь расположены наверху блок-фары, разделенную на две горизонтальные секции решетку радиатора и новую дверь багажника с электроприводом и взмаховым датчиком. Также изменилось расположение «противотуманок» и радара круиз-контроля - их перенесли выше, чтобы не повредить при движении, например, по бездорожью.

Но куда более существенные метаморфозы произошли с интерьером. Он спроектирован с чистого листа, поэтому от салона модели-предшественницы отличается и архитектурой передней панели, и переработанным центральным тоннелем с пятилитровым отсеком под подлокотником, и даже рулем. Диагональ виртуальной «приборки» - 10,25 дюйма, дисплея мультимедийной системы Uconnect 5 - 8,4 либо 10,1. Последняя поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa, предлагает создать несколько персональных профилей и открывает доступ к фирменным онлайн-сервисам.

Вдобавок, Jeep расширил возможности персонализации. Покупатель вправе выбирать материалы отделки, плюс сочетать элементы различных фактур и цветов. Среди них - кожа «Наппа», спортивный текстиль, вставки под алюминий и углепластик.

Гамма двигателей Compass была пересмотрена весной 2020 года, поэтому здесь никаких изменений не произошло. Кроссовер по-прежнему предлагается с дизелем 1.6 MultiJet II, который стал на 10 сил мощнее (130 л.с. И 320 Нм), бензиновой «турбочетверкой» 1.3 (130 либо 150 сил и 270 Нм) и с гибридной силовой установкой 4xe на базе того же мотора 1.3 (190 или 240 сил и 270 Нм). В зависимости от выбора агрегата Compass будет оснащен шестиступенчатой «механикой», автоматом или «роботом» DDCT.

А вот набор ассистирующих систем, напротив, расширен. Например, рестайлинговый Compass первым из «Джипов» обзавелся трассовым автопилотом второго уровня автономности. Ещё кроссовер умеет распознавать дорожные знаки, пешеходов и велосипедистов, следит за состоянием водителя и упрощает парковку при заказе опциональной системы кругового обзора.

Обновленный Jeep Compass будут выпускать в Италии на предприятие Melfi. Срок доставки с завода - около трех - шести месяцев. Новинку предложат в пяти версиях: Sport, Longitude, Limited, S и Trailhawk, а также юбилейной 80th Anniversary, которая по совместительству станет «приветственной». В Италии такой автомобиль стоит 36 100 евро.