Самым мощным электрокаром BMW станет кроссовер iX M60

Фирма BMW готовится к премьере высокопроизводительного кроссовера iX. По данным инсайдеров, топ-версия iX будет развивать 560 лошадиных сил и именоваться iX M60. Таким образом, грядущий электрокар станет самым мощным в линейке BMW, ведь отдача «батарейного» седана i4 M Performance не превысит отметки 530 лошадиных сил.

В настоящее время BMW iX доступен к заказу в Европе в двух полноприводных версиях - 326-сильной xDrive40 и 503-сильной xDrive50. Самый быстрый электрокроссовер способен разогнаться с места до 100 километров в час за 5,0 секунды и проехать на одной зарядке до 600 километров.

Портал BMW Blog утверждает, что подразделение M Performance «зарядит» iX в течение одного-двух лет, а спортивная модификация отличится форсированной до 560 лошадиных сил силовой установкой, перенастроенной подвеской и традициоными для «эмок» внешними атрибутами. Кроссовер iX станет второй электрической моделью с литерой M после седана i4.

У европейских дилеров BMW обычные версии электрокроссовера iX появятся в конце 2021 года, а до России новинка доберётся в 2022 году. Спортивную версию iX к нам наверняка тоже привезут, ведь у нас официально продаётся вся актуальная линейка «эмок».