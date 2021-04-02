Geely показала первый электрокар марки Zeekr, который будет конкурировать с Tesla

О китайской марке Zeekr, новом суббренде Geely, стало известно меньше месяца назад, а компания уже рассекретила свою первую серийную модель, полноразмерный электрический универсал с индексом 001. Им оказался слегка доработанный прототип Lynk&Co Zero, дебютировавший еще в сентябре 2020 года.

Китайцы утверждают, что Zero изначально готовили для марки Zeekr, и даже зашифровали в названии прототипа намек на это: первые две буквы названий марки и модели совпадают. Ze, объяснили в Geely, это сокращение от «зеро» («ноль»), E - от «electric», что указывает линейку электрокаров, а Kr - химический элемент криптон, инертный одноатомный газ.

Zeekr 001 достигает в длину 4,95 метра, а колесная база составляет почти три метра. Известно, что в основе модели лежит платформа Sustainable Experience Architecture (SEA), на одном заряде батареи электрокар проезжает до 700 километров, а с места до «сотни» разгоняется за четыре секунды.

Больше подробностей появится 15 апреля, когда состоится официальная премьера Zeekr 001.

Таким образом, в портфеле Geely оказалось сразу две премиальные марки, Lynk&Co и Zeekr, однако они будут присутствовать в разных сегментах: первый будет выпускать гибриды, а второй - электрокары, которые призваны составить конкуренцию моделям Tesla.