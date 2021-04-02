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Opel заменит логотипы на машинах QR-кодами
09:50 02.04.2021 |
Компания Opel объявила о выходе на новый уровень цифровизации. Специалисты заменят все данные о двигателях, а также эмблемы уникальными QR-кодами, которые позволят владельцам автомобилей марки общаться между собой, а также коммуницировать с пешеходами.
Специалисты разработают индивидуальный QR-код для каждого автомобиля. Тестовой моделью станет электрический Manta GSe ElektroMOD. Ну а следующим «цифровым» автомобилем окажется Opel Astra нового поколения, дебют которого ожидается до конца 2021 года.
По словам специалистов, технология QR-кодов открывает практически безграничные возможности в сфере коммуникации. К примеру, автомобилисты смогут просканировать с помощью смартфона код любой машины марки и напрямую связаться с владельцем транспортного средства посредством сообщений, голосовой почты или с помощью информационно-развлекательной системы.
QR-коды позволяют хранить информацию о платежах. Данная функция позволит сотрудникам сервисных центров просканировать цифровой код, чтобы списать со счета клиента средства за выполненные работы. Кроме того, любой пешеход сможет навести камеру смартфона на логотип понравившегося ему автомобиля и выразить свой восторг внешним видом или цифровой эмблемой машины.
По мнению представителей компании, подобная прозрачная коммуникация между участниками дорожного движения может привести к новым, креативным формам общения.
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