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Массовые электромобили начнут приносить прибыль только при цене батарей $60 за 1 кВт‧ч
13:37 01.04.2021 |
Автопроизводители в этом году осмелели настолько, что начали не только раскрывать сроки полного прекращения выпуска машин с ДВС, но и называть даты, по достижении которых выпуск электромобилей станет столь же прибыльным, как выпуск традиционных автомобилей. Аналитики считают, что тяговые батареи ещё нескоро подешевеют до приемлемого уровня.
Самые горячие головы утверждают, что к середине десятилетия электромобили сравняются в цене с массовыми автомобилями с сопоставимыми характеристиками, а по себестоимости производства они сравняются уже в 2023 году. Эксперты Bernstein, на которых ссылается Bloomberg, призывают не торопиться с подобными прогнозами. Рассматривая новейшую инициативу Volkswagen, которая подразумевает перевод на электротягу 70 % всего ассортимента легковых машин родственных марок в Европе к 2030 году, они поясняют, что первое время концерну придётся сосредоточиться на выпуске электромобилей более престижных марок, прежде чем данный вид транспорта появится в ассортименте массовых брендов.
Сейчас стоимость хранения 1 кВт‧ч в аккумуляторных батареях электромобилей достигает $140. Её придётся опустить до $60, прежде чем тот же Volkswagen сможет с выгодой для себя выпускать электромобили массовых марок вроде Skoda и Seat. В современном электромобиле тяговая батарея занимает около 30 % стоимости и почти половину массы, поэтому автопроизводители заинтересованы в скорейшей разработке новых типов аккумуляторов, но чтобы добиться значимого прогресса на этом направлении при разработке «с нуля», может потребоваться не менее семи лет, как считают участники рынка.
Кстати, сами представители Volkswagen выражают уверенность, что норма прибыли при производстве электромобилей сравняется с показателями доходности машин с ДВС уже к 2025 году, рассматривая в качестве примера представленное недавно семейство ID.4. Напомним, General Motors к 2035 году пообещала прекратить выпуск машин с ДВС, легковая линейка Volvo сделает это пятью годами ранее, как и марка Mini, а вот её материнская компания BMW к 2030 году переведёт на электротягу лишь половину новых машин. Корпорация Ford к концу десятилетия готова полностью перевести на использование электродвигателей только европейский ассортимент легковых моделей. Ради достижения этой цели Ford к 2025 году инвестирует в разработку машин нового поколения $29 млрд.
Британская компания Jaguar Land Rover к 2025 году оставит в своём модельном ряду только электромобили. Производители спорткаров в своих соответствующих планах ориентируются преимущественно на планы государств по запрету продаж новых машин с ДВС, которые в отдельных регионах вступят в силу с 2030 года. Аналогичным образом, по крайней мере, поступят британские компании McLaren и Aston Martin. Создавать массовые модели электромобилей с приемлемым сочетанием потребительских качеств и цены будет гораздо сложнее.
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