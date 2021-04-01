428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol

Компания Nissan представила «заряженную» версию обновленного внедорожника Patrol, разработанную силами спортивного подразделения Nismo. Как и предшественник, новинка получила спортивный обвес, а также сохранила прежний V8 мощностью 428 лошадиных сил.





Премьеру приурочили к 70-летию модели Patrol, появившейся в 1951 году, и провели в рамках виртуального шоу на выставке Dubai Expo. Предназначенный для рынка Ближнего Востока, где модель пользуется популярностью, Patrol Nismo, обновившийся через полтора года после обычного Patrol, по сути представляет собой слегка усовершенствованную версию предшественника.

От стандартного внедорожника исполнение Nismo отличает решетка радиатора V-Motion с ячеистым рисунком в виде пчелиных сот и более крупные бамперы, подчеркивающие ширину модели. По периметру проведена красная линия, 22-дюймовые двухцветные алюминиевые диски отмечены логотипом Nismo, сзади установлены фонари повышенной яркости. Доступны четыре оттенка кузова на выбор: белый, черный, а также серый и серебристый металлик.

В Nismo поработали и над аэродинамикой внедорожника. Утверждается, что благодаря дополнительному боковому воздуховоду в переднем бампере удалось достичь нулевой подъемной силы, а козырек над задним стеклом обеспечивает плавный поток воздуха по корме. Кроме этого, инженеры снизили вес колес в сумме на 4,5 килограмма, усилили конструкцию кузова, улучшили термостойкость тормозов и доработали подвеску, оснастив ее амортизаторами Bilstein.

Спортивная тема продолжается в салоне с красной прострочкой и двухцветной отделкой сидений из кожи и алькантары. Рисунок на боковинах сидений перекликается с наполнением решетки радиатора, а на подголовниках вышиты логотипы Nismo. Рулевое колесо, вдохновленное гоночными Nissan, обтянуто замшей и украшено карбоновыми вставками. Обновленной модели обещана улучшенная шумоизоляция за счет снижения вибраций рамы и модернизированный кондиционер для второго ряда. Также имеются отсек для беспроводной зарядки гаджетов и USB-входы.





В оснащение вошла последняя версия комплекса Nissan Intelligent Mobility, который включает в себя различные системы безопасности - от системы экстренного торможения с функцией распознавания переходов до интеллектуального дальнего света.

Под капотом без изменений: обновленный Patrol Nismo приводит в движение заслуженный 5,6-литровый атмосферный V8, выдающий 428 лошадиных сил (400 у стандартного Patrol) и 560 нм крутящего момента. Пару ему составляет семидиапазонная автоматическая коробка передач.

Динамические показатели новинки японская марка не раскрыла. Ее предшественник разгонялся с места до первой «сотни» за 6,1 секунды, а максимальная скорость составляла 210 километров в час. Продажи Nissan Patrol Nismo начнутся на Ближнем Востоке в апреле. Начальная стоимость внедорожника в Объединенных Арабских Эмиратах составит 385 тысяч дирхам.