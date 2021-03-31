Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback

Компания Subaru представила новую версию Outback, которая по праву может называться «самой внедорожной» в линейке. Subaru Outback Wilderness Edition, приготовленный эксклюзивно для рынков США и Канады, отличается от стандартного особым обвесом, контрастными акцентами в экстерьере и интерьере, а также увеличенным дорожным просветом.





Subaru позиционирует новинку не только как «самую внедорожную», но и как «самую выносливую» версию Outback, которую наделили рядом функций, недоступных на других моделях. В будущем марка выпустит и другие автомобили внедорожной серии Wilderness, в которой Outback стал первенцем.

Wilderness Edition получила специально перенастроенную подвеску, которая стала еще жестче, чем раньше, и обеспечивает повышенную устойчивость на пересеченной местности. Также в оснащение входит внедорожный режим работы трансмиссии X-Mode с расширенным функционалом и профилями Snow/Dirt и Deep Snow/Mud, подбирающий оптимальные характеристики работы антипробуксовочной системы и силового агрегата.

Новинка на 20 миллиметров выше «обычного» Outback: ее клиренс вырос до 241 миллиметра. Благодаря этому угол въезда увеличился с 18,6 до 20 градусов, съезда - с 21,7 до 23,6 градуса, а угол рампы - с 19,4 до 21,2 градуса.

Но узнать особую версию можно не только по высокой посадке, но и по новым элементам экстерьера. В их числе - крупные накладки на передний и задний бамперы, антибликовая наклейка на капоте, увеличенная облицовка колесных арок, яркие акценты с покрытием из анодированной меди и шильдики с наименованием версии. Также в оснащение входят защита днища и внедорожные шины Yokohama Geolandar для 17-дюймовых колес с особым дизайном.

Салон украшен ярко-оранжевыми вставками на руле, дверных картах и рукоятке селектора передач, которым вторит прострочка сидений. На подголовниках и на ковриках имеются логотипы Wilderness Edition, а в остальном интерьер повторяет стандартный Outback с 11,6-дюймовым тачскрином мультимедийного комплекса.

Под капотом без изменений: Subaru Outback Wilderness Edition оснащается 2,4-литровым турбомотором, по-прежнему развивающим 264 лошадиные силы и 376 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор с пересмотренным главным передаточным отношением: с 4.11:1 у стандартной модели до 4.44:1.

Стоимость Outback Wilderness Edition пока не объявлена, но ожидается, что она составит порядка 40 000 долларовСтоимость Outback Wilderness Edition пока не объявлена, но ожидается, что она составит порядка 40 000 долларов. Ценник японская марка обещает раскрыть ближе к старту продаж. . Ценник японская марка обещает раскрыть ближе к старту продаж.



