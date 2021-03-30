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Renault построит завод по переработке батарей электромобилей
09:05 30.03.2021 |
Французская группа Renault намерена заняться переработкой тяговых батарей для электромобилей.
Целью компании является создание, так называемой "замкнутой экономики электромобилей". Партнерами Renault в этом проекте стали французская многопрофильная компания Veolia и бельгийская химическая компании Solvay. Совместными усилиями они построят во Франции экспериментальный завод по переработке батарей.
Выбор на Veolia и Solvay пал не случайно. Первая обладает десятилетним опытом переработки литий-ионных аккумуляторов с помощью гидрометаллургического процесса, вторая занимается извлечением металлов из аккумуляторных блоков различными химическими методами. В новом совместном проекте Renault и партнеры планируют довести технологии переработки до такого уровня, чтобы вторичные металлы стали пригодны для повторного использования при изготовлении новых аккумуляторных блоков.
В условиях глобального перехода на электромобили обеспечение новых вариантов получения сырья для аккумуляторов - это стратегическая задача. Как утверждают в Renault, к 2030 году количество электромобилей превысит 100 миллионов. Все они - потенциальные источники отработанных батарей.
Собственный методы их переработки ищут многие автопроизводители, от Toyota до BMW. Так, немецкий концерн Volkswagen недавно запустил завод по переработке литий-ионных аккумуляторов.
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