Renault построит завод по переработке батарей электромобилей

Французская группа Renault намерена заняться переработкой тяговых батарей для электромобилей.

Целью компании является создание, так называемой "замкнутой экономики электромобилей". Партнерами Renault в этом проекте стали французская многопрофильная компания Veolia и бельгийская химическая компании Solvay. Совместными усилиями они построят во Франции экспериментальный завод по переработке батарей.

Выбор на Veolia и Solvay пал не случайно. Первая обладает десятилетним опытом переработки литий-ионных аккумуляторов с помощью гидрометаллургического процесса, вторая занимается извлечением металлов из аккумуляторных блоков различными химическими методами. В новом совместном проекте Renault и партнеры планируют довести технологии переработки до такого уровня, чтобы вторичные металлы стали пригодны для повторного использования при изготовлении новых аккумуляторных блоков.

В условиях глобального перехода на электромобили обеспечение новых вариантов получения сырья для аккумуляторов - это стратегическая задача. Как утверждают в Renault, к 2030 году количество электромобилей превысит 100 миллионов. Все они - потенциальные источники отработанных батарей.

Собственный методы их переработки ищут многие автопроизводители, от Toyota до BMW. Так, немецкий концерн Volkswagen недавно запустил завод по переработке литий-ионных аккумуляторов.