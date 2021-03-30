Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha будут производить одинаковые аккумуляторы для своих электрических мотоциклов

По мере того, как электромобили становятся всё более распространёнными, альтернативные силовые установки всё чаще устанавливаются и на мотоциклы. Такие компании, как Harley-Davidson и Zero, уже продают мотоциклы на электрической тяге. Другие производители также не хотят отставать. Японские Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha поделились своими планами по популяризации электротранспорта.

Ещё в апреле 2019 года эти четыре компании создали организацию под названием Консорциум сменных аккумуляторов для электрических мотоциклов. Теперь группа объявила, что производители согласовали спецификации унифицированных мотоциклетных батарей, которые будут совместимы с моделями Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha. То есть, владельцы электромотоциклов любого из этих брендов смогут без проблем использовать аккумуляторы произведённые другой компанией, входящей в состав консорциума.

Такой подход открывает массу интересных возможностей. Например, производители смогут продавать мотоциклы как с батареями, так и без них. Это позволит покупателям, у которых осталась батарея от старого мотоцикла, сэкономить приобретая новое транспортное средство. Кроме того, эти аккумуляторы обещают быть легкосъёмными, что позволит организовать сеть станций по быстрой замене батарей.

Производители не поделились точными спецификациями батарей и не сообщили, когда они будут готовы. Однако можно рассчитывать, что это произойдёт уже совсем скоро.