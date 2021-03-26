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ДТ остается самым востребованным топливом для новых коммерческих авто в ЕС
13:40 26.03.2021 |
По итогам 2020 ДТ осталось в Европейском Союзе самым популярным топливом для новых легких коммерческих автомобилей (LCV, 3-5 т).
Несмотря на то, что пандемия затормозила общую эффективность рынка ЕС, общие продажи электрических и гибридных фургонов в прошлом году выросли, сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). Электрические фургоны составили 2,0% от общего объема продаж LCV(1,3% в 2019 г.), гибридные микроавтобусы - 0,9% рынка ЕС (0,3%).
Количество дизельных LCV, продаваемых в странах Европейского Союза, в 2020 г. снизилось на 17,2% - до 1,3 млн ед. Несмотря на это доля рынка LCV, работающих на ДТ, выросла с 91,7% в 2019 г. до 92,4% в 2020 г.
Общее снижение регистрации фургонов из-за последствий пандемии больше всего затронуло авто с бензиновыми двигателями. В 2020 г. в ЕС было зарегистрировано 49 056 г. бензиновых LCV, что составляет примерно половину от показателя 2019 г. За исключением Латвии, все страны ЕС в течение прошлого года показали падение регистраций бензиновых легких грузовиков. В результате их доля на LCV-рынке сократилась с 5,1% в 2019 г. до 3,4% в прошлом году.
В 2020 г. спрос на новые микроавтобусы с электрическим приводом вырос на 26,2% и достиг 28 597 проданных ед., или 2,0% от общего количества регистраций LCV. Лидерами сегмента оказались Франция (9 209 ед.) и Германия (8 830 ед.), на которые в сумме пришлось более 60% всех электрофургонов, проданных в Евросоюзе в прошлом году.
Регистрация новых гибридных микроавтобусов в ЕС в 2020 г. выросла на 175,0% - до 12 698 ед.. Трехкратное увеличение показателя (4 617 ед. в 2019 г.), частично обусловлено низкой базой сравнения. В прошлом году гибридные авто составили менее 1% от общего объема продаж легких коммерческих автомобилей в ЕС.
Спрос на микроавтобусы, работающие на альтернативном топливе, уменьшился на 29,5% - до 19 346 ед. Это обусловлено тем, что основные рынки этих транспортных средств - Италия и Испания - показали падение на 28,7% и 53,2 % соответственно. В результате доля европейского рынка легких грузовиков, работающих на автогазе, уменьшилась с 1,6% в 2019 г. до 1,3% в 2020 г.
Как сообщал enkorr, по данным Консалтинговой группы «А-95 объем поставок дизтоплива на украинский рынок по итогам 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн.
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