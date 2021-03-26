Мощные Dodge научили становиться очень медленными при угоне

Компания Dodge представила новую разработку - Security Mode, или «Режим безопасности», призванный защитить от воров мощные Dodge Charger SRT и Challenger SRT. Его особенность в том, что в случае угона оно принудительно снижает отдачу двигателя до трех лошадиных сил, не позволяя преступнику быстро скрыться с места.

Режим работает следующим образом: владелец автомобиля задает четырехзначный код в мультимедийной системе, который необходимо ввести перед запуском двигателя. Если же в машине окажется угонщик, который подделал или украл ключ, но не ввел код, то электроника не позволит мотору превысить обороты холостого хода - 675 в минуту.

Таким образом, двигатель маслкара сможет развивать не более трех лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента, а автомобиль будет двигаться очень медленно. Вероятно, угонщик сам откажется от затеи и покинет машину. В противном случае его несложно будет задержать: уехать далеко он вряд ли успеет.

Разработка предназначается для Dodge Charger и Challenger, оснащенных топовыми моторами HEMI V8 объемом 6,2 или 6,4 литра, и выпущенных с 2015 года по настоящее время. Новый режим будет доступен в конце весны или в начале лета, а установить его можно будет бесплатно, обратившись к официальным дилерам марки.