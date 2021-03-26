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Мощные Dodge научили становиться очень медленными при угоне
11:33 26.03.2021 |
Компания Dodge представила новую разработку - Security Mode, или «Режим безопасности», призванный защитить от воров мощные Dodge Charger SRT и Challenger SRT. Его особенность в том, что в случае угона оно принудительно снижает отдачу двигателя до трех лошадиных сил, не позволяя преступнику быстро скрыться с места.
Режим работает следующим образом: владелец автомобиля задает четырехзначный код в мультимедийной системе, который необходимо ввести перед запуском двигателя. Если же в машине окажется угонщик, который подделал или украл ключ, но не ввел код, то электроника не позволит мотору превысить обороты холостого хода - 675 в минуту.
Таким образом, двигатель маслкара сможет развивать не более трех лошадиных сил и 30 Нм крутящего момента, а автомобиль будет двигаться очень медленно. Вероятно, угонщик сам откажется от затеи и покинет машину. В противном случае его несложно будет задержать: уехать далеко он вряд ли успеет.
Разработка предназначается для Dodge Charger и Challenger, оснащенных топовыми моторами HEMI V8 объемом 6,2 или 6,4 литра, и выпущенных с 2015 года по настоящее время. Новый режим будет доступен в конце весны или в начале лета, а установить его можно будет бесплатно, обратившись к официальным дилерам марки.
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