Финансовые новости
- |
- 24.03.21
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Kia представила большой полноприводный седан K8
13:19 24.03.2021 |
Компания Kia представила преемника модели K7 (Cadenza) - им стал большой седан с индексом K8. Новинка получила необычный дизайн, полный привод, четыре мотора на выбор. Кроме того, автомобиль стал первой моделью марки с новым логотипом.
Базовым агрегатом для Kia K8 станет обновленная версия 1,6-литровой «турбочетверки» T-GDI с непосредственным впрыском топлива. Более мощный вариант - 2,5-литровый мотор, развивающий 198 лошадиных сил и 258 Нм крутящего момента. Топовый 3,5-литровый агрегат Smartstream будет доступен в двух версиях: на бензине и на газе. Бензиновый мотор развивает 300 сил и 359 Нм момента, а двигатель на сжиженном пропане - 240 сил и 314 Нм.
Все моторы (кроме начального) работают в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Kia K8 с самым мощным мотором будет доступен с системой полного привода с муфтой на задней оси, а остальным положен передний привод. Как и К7, новинка получила независимую подвеску со стойками McPherson спереди и «многорычажкой» сзади.
K8 оснастили «умным» водительским сиденьем Ergo Motion Seat с особым режимом «комфортного потягивания»: в нем управляемые воздушные полости в области спины и бедер создают эффект потягивания сидя. Функция «смарт-поддержки», активируемая в режиме «Спорт» и на высоких скоростях, обеспечивает максимальное прилегание кресла к телу водителя. Еще один режим под названием «ассистент посадки» призван сделать сиденье комфортнее в длительных поездках.
Кресло переднего пассажира с электроприводом регулируется в восьми направлениях, все сиденья оснащены вентиляцией и обогревом, улучшена шумоизоляция. В списке оснащения также числятся трехзонный климат-контроль, отдельный блок мультимедийной системы и USB-разъем для пассажиров второго ряда.
На изогнутой передней панели объединены 12-дюймовый экран «приборки» и дисплей мультимедийной системы такого же размера. За звук отвечает аудиосистема Meridian с 14 динамиками и объемным звучанием. Также имеется проекционный дисплей диагональю 12 дюймов, отображающий на лобовом стекле сигналы ассистентов, данные навигатора и скорость автомобиля.
Kia K8 получил новейшую версию системы помощи водителю Drive Wise. В нее вошли система предотвращения фронтальных столкновений, интеллектуальный круиз-контроль, получающий информацию навигатора в реальном времени и ассистент движения по магистралям. Также имеются камеры кругового обзора, парковочный ассистент, позволяющий дистанционно парковать автомобиль, и девять подушек безопасности.
Kia K8 выйдет на рынок Южной Кореи в апреле, а позже появится и в других странах: например, в США, где он заменит Cadenza.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перераспределение национальных богатств: Что не так с идеей «экономических паспортов» для еще не рожденных украинцев
|Доллар резко подорожал на межбанке 23 марта из-за отказа иностранцев скупать новые ОВГЗ
|Самостоятельная сила или сателлиты «слуг»: Когда Верховная Рада останется без «Голоса»
|Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Kia представила большой полноприводный седан K8
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин
|В Киеве разоблачили мошенников, организовавших международную схему хищения средств
|Intel построит две новые фабрики и станет контрактным производителем полупроводников
|Почему вам не страшен коронавирус, если вы простужены
|Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550
|Snapdragon 888, 120 Гц, 4500 мА·ч и 65 Вт. Представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro — первые в мире смартфоны с камерой Hasselblad
Это интересно
|В США открыли бесплатный доступ к квантовому компьютеру на ионных ловушках
|Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE
|Google, Microsoft и другие разработчики объединились, чтобы устранить проблемы отображения сайтов в браузерах
|Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1
|Первый твит главы Twitter продали за $2,9 млн в качестве NFT
|Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников
|Открыт метод массового производства фотоэлементов из перовскита