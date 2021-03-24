Kia представила большой полноприводный седан K8

Компания Kia представила преемника модели K7 (Cadenza) - им стал большой седан с индексом K8. Новинка получила необычный дизайн, полный привод, четыре мотора на выбор. Кроме того, автомобиль стал первой моделью марки с новым логотипом.





Базовым агрегатом для Kia K8 станет обновленная версия 1,6-литровой «турбочетверки» T-GDI с непосредственным впрыском топлива. Более мощный вариант - 2,5-литровый мотор, развивающий 198 лошадиных сил и 258 Нм крутящего момента. Топовый 3,5-литровый агрегат Smartstream будет доступен в двух версиях: на бензине и на газе. Бензиновый мотор развивает 300 сил и 359 Нм момента, а двигатель на сжиженном пропане - 240 сил и 314 Нм.

Все моторы (кроме начального) работают в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Kia K8 с самым мощным мотором будет доступен с системой полного привода с муфтой на задней оси, а остальным положен передний привод. Как и К7, новинка получила независимую подвеску со стойками McPherson спереди и «многорычажкой» сзади.

K8 оснастили «умным» водительским сиденьем Ergo Motion Seat с особым режимом «комфортного потягивания»: в нем управляемые воздушные полости в области спины и бедер создают эффект потягивания сидя. Функция «смарт-поддержки», активируемая в режиме «Спорт» и на высоких скоростях, обеспечивает максимальное прилегание кресла к телу водителя. Еще один режим под названием «ассистент посадки» призван сделать сиденье комфортнее в длительных поездках.

Кресло переднего пассажира с электроприводом регулируется в восьми направлениях, все сиденья оснащены вентиляцией и обогревом, улучшена шумоизоляция. В списке оснащения также числятся трехзонный климат-контроль, отдельный блок мультимедийной системы и USB-разъем для пассажиров второго ряда.

На изогнутой передней панели объединены 12-дюймовый экран «приборки» и дисплей мультимедийной системы такого же размера. За звук отвечает аудиосистема Meridian с 14 динамиками и объемным звучанием. Также имеется проекционный дисплей диагональю 12 дюймов, отображающий на лобовом стекле сигналы ассистентов, данные навигатора и скорость автомобиля.

Kia K8 получил новейшую версию системы помощи водителю Drive Wise. В нее вошли система предотвращения фронтальных столкновений, интеллектуальный круиз-контроль, получающий информацию навигатора в реальном времени и ассистент движения по магистралям. Также имеются камеры кругового обзора, парковочный ассистент, позволяющий дистанционно парковать автомобиль, и девять подушек безопасности.

Kia K8 выйдет на рынок Южной Кореи в апреле, а позже появится и в других странах: например, в США, где он заменит Cadenza.