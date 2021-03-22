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McLaren представил хардкорную версию 720S с кнопкой push-to-pass
17:45 22.03.2021 |
Фирма McLaren представила хардкорную версию купе 720S для любителей погонять по треку. У McLaren 720S GT3X есть кнопка кратковременного повышения мощности push-to-pass, двухместный кокпит и агрессивный аэродинамический обвес, а вот доступа на дороги общего пользования нет - поставить новинку на учёт не удастся.
Основой McLaren 720S GT3X послужил гоночный болид 720S GT3, но во многом «трековая» новинка превосходит полноценную GT-версию, ведь инженеры британской фирмы не были ограничены регламентом FIA.
Главное техническое отличие GT3X от GT3 - форсированный двигатель V8 4.0: с новыми турбонагнетателями, изменённым впуском и улучшенной системой охлаждения отдача возросла с 500 сил до 720 лошадиных сил. При нажатии кнопки push-to-pass мощность может быть кратковременно увеличена ещё 30 лошадиных сил.
Другой важный апгрейд - двухместный кокпит, тогда как у гоночного 720S GT3 пассажирского кресла нет. Чтобы пилот мог оттачивать свои навыки не один, McLaren пришлось изменить конструкцию каркаса безопасности. Впрочем, от дополнительного сиденья покупатель может отказаться.
Другие отличия менее глобальные, хотя 720S GT3X отличается от исходного болида переосмысленным аэродинамическим обвесом, изменённой тормозной системой и расширенными настройками. Динамические характеристики трекового купе не раскрываются, хотя McLaren сообщил, что на трассе версия 720S GT3X окажется намного быстрее, чем 720S GT3.
Прайс-лист McLaren пока не обнародовал, и приём заказов не стартовал, так что о цене 720S GT3X можно только догадываться. Обычный 720S GT3 в США стоит от 564 тысяч долларов, но цена на более быструю «трековую» версию наверняка окажется выше.
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