Alfa Romeo и Lancia получат крупные инвестиции для развития

Как сообщает агентство Reuters, глава концерна Stellantis Джон Элкан рассказал, что итальянские бренды Alfa Romeo и Lancia в результате слияния получат существенные инвестиции и большие возможности для развития. Он отметил, что обе этих марки в последние годы не получали достаточно ресурсов, чтобы их хватало на все их нужды. «В новом альянсе для этих двух брендов из Турина будет гораздо больше возможностей», - пообещал Элкан. Вероятно, это относится к недавней информации о том, что Stellantis организует коллаборацию из премиальных марок Alfa Romeo, DS и Lancia, чтобы общими усилиями разработать новую модель с чистого листа.

Концерн объединил под одной крышей 14 брендов концернов PSA и FCA, которые были разделены внутри альянса на шесть рыночных сегментов - в том числе премиальный, к которому отнесли Alfa Romeo, Lancia и DS. Все три этих марки должны в ближайшее время заняться совместной разработкой принципиально новой модели, которая выйдет на рынок в 2024 году. Отмечалось, что автомобиль получит силовые агрегаты и самые современные технологии, которые пока не будут доступны другим маркам концерна Stellantis. Скорее всего, модель в итоге ляжет в основу сразу нескольких автомобилей под марками Alfa Romeo, DS и Lancia.