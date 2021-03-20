BMW продолжит разрабатывать ДВС, несмотря на жесткие эконормы

Несмотря на ужесточение экологических норм и агрессивные планы по электрификации, BMW не откажется от разработки двигателей внутреннего сгорания следующего поколения. Ведь на машины с ДВС, по прогнозам марки, в ближайшие лет десять всё ещё будет приходиться половина продаж.

О планах компании сообщил главный исполнительный директор BMW Оливер Ципcе, причем сделал это сразу же после того, как стало известно, что разработку новых ДВС прекратила Audi. В Ингольштадте решение объяснили внедрением стандартов Евро-7 и большими финансовыми вложениями, но заверили, что под новые нормы будут адаптированы существую агрегаты. Полностью же отказаться от машин с топливными моторами Audi планирует к 2035 году.

В BMW же считают, что спрос на автомобили с ДВС будет оставаться устойчивым в течение многих лет. Так, к 2030 году на них всё ещё будет приходиться половина продаж марки. Поэтому работа над агрегатами нового поколения продолжится. Тем временем глава по исследованиям Daimler Group Маркус Шефер уверен, что Евро-7 сделает продажу машин с ДВС в Европе практически невозможной, и нужно быть готовым к этому.

Запасной план - это развитие линейки электромобилей. До конца года BMW выведет на рынок кроссовер iX и лифтбек i4. А к 2023-му компания охватит машинами на электротяге 90 процентов рыночных сегментов. В 2025 году появятся так называемые модели Neue Klasse, которые обеспечат дальность пробега на уровне машин, оснащенных топливными двигателями последнего поколения. Эти автомобили будут основаны на новой архитектуре с модульными силовыми установками, в том числе водородными.