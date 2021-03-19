Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos

Электрический седан Lucid Air первым в отрасли получит иммерсивную аудиосистему с поддержкой технологии Dolby Atmos. На практике это означает новый уровень многомерности и глубины за счет того, что звук направляется не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.

Если в двух словах, Dolby Atmos позволяет свободно перемещать звуковые объекты в трехмерном пространстве. Когда в кинотеатре вы слышите над собой пролетающий самолет - это работает «Атмос». Технология поддерживает до 128 отдельных объектов и для нужного эффекта требует от семи до 64 колонок. В пятиметровом Lucid Air их 21: фронтальные, задние, боковые и потолочные. Динамики входят в состав аудиосистемы Surreal Sound, которую спроектировали и настроили специально под «Эйр», взяв за эталон знаменитую лос-анджелесскую студию звукозаписи Capitol Records Studio C.

Но помимо воспроизведения кристально чистого звука и погружения слушателя внутрь многомерной сцены, Surreal Sound обладает ещё рядом преимуществ. Например, она улучшает взаимодействие с многочисленными ассистирующими системами. Так, сигнал о непристегнутом ремне в седане Lucid водитель слышит со стороны замка, причем как спереди, так и сзади. Направленность есть и у предупреждений системы контроля мертвых зон, и у щелчков поворотников. Даже автомобиль при запуске «оживает» не перед водителем, как обычно, а вокруг него, говорят в Lucid.

Всё это в компании называют «построскошью»: мол, сегодня уже недостаточно просто придумать яркий дизайн и приправить его технологиями - к этому необходимо добавить некий опыт взаимодействия, который затронет все органы чувств. Продажи элеткроседана Lucid начнутся в этом году. Сначала на рынок выйдут Lucid Air Grand Touring за 139 000 долларов и Dream Edition за 169 000, которые без подзарядки проезжают больше 800 километров. В оснащение «Эйра» входят восемь подушек безопасности, автопилот, использующий 32 датчика, включая лидар, и изогнутый OLED-дисплей диагональю 34 дюйма с разрешением 5K.