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BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC
17:31 18.03.2021 |
BMW Group не планирует производить собственные аккумуляторы для электромобилей. Генеральный директор немецкого автомобильного гиганта сообщил CNBC, что у его компании есть надежная сеть поставщиков, способных удовлетворить ее потребности.
«У нас есть сильные контракты с различными производителями аккумуляторов из Китая, Кореи, а также из Европы, и это очень сильная сеть [поставщиков], - сказал Оливер Зипсе. - Они предоставят нам достаточно аккумуляторов для наращивания мощности в течение следующих двух лет. Поэтому у нас нет необходимости заниматься собственным производством».
По вопросам, связанным с поставками полупроводников, которые затронули ряд компаний, Зипсе объяснил, что до сих пор у компании не было перебоев в производстве, связанных с нехваткой микросхем.
«У нас, конечно, осторожный прогноз. Мы не исключаем (что)... в краткосрочной перспективе могут произойти некоторые перебои в объемах, но мы должны это увидеть, - сказал он. - У нас очень строгое управление поставщиками, и мы... заказали наш набор микросхем еще в начале прошлого года. Наша общая позиция заключается в том, что наши заказы... будут доставлены [в срок]».
В 2021 году BMW заявила, что в автомобильном сегменте «прогнозируется стабильный рост поставок клиентам по всему миру по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Ожидается, что прибыль автогиганта до уплаты процентов и налогов составит от 6% до 8%.
Накануне акции BMW выросли примерно на 4,81%.
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