Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6

Компания Kia рассекретила внешний вид электрокара EV6, который построен в соответствии с новой дизайн-концепцией марки. Она получила название Opposites United, что переводится как «единение противоположностей», и будет применяться для будущих моделей Kia.





Новая концепция базируется на пяти принципах: «смелость для природы, «радость для разума», «сила для прогресса», «технология для жизни» и «напряжение для спокойствия». Все они так или иначе отражены в дизайне нового электрокара EV6, вседорожника, который стал первой моделью Kia на платформе Hyundai E-GMP (на ней же построен и Hyundai Ioniq 5). Экстерьер EV6 описывают как сочетание простых и чистых линий с рельефными, «постоянно изменяющимися» поверхностями.

Кросс-хэтчбек EV6 разрабатывался тремя дизайн-студиями Kia: в Намьянге (Южная Корея), Франкфурте (Германия) и Ирвине (Калифорния, США). Одно из наиболее заметных отличий от современных моделей марки - отсутствие характерного «носа тигра», элемента, внедренного предыдущим дизайнером компании Питером Шрайером. EV6 и будущие автомобили Kia получат «цифровое лицо тигра» (Digital Tiger Face), образованное рисунком ходовых огней.

Еще одна особенность EV6 - пропорции. У электрокара внушительная колесная база и низкая линия капота, короткий передний свес и приподнятая корма с светодиодной полосой во всю ширину кузова.

Салон оформлен с оглядкой на флагманский Kia K8. На передней панели установлен изогнутый экран, левая половина которого отведена под цифровую панель приборов, а правая - под управление мультимедийной системой. Ниже расположена панель сенсорных кнопок климат-контроля. В целом интерьер оформлен в лаконичном стиле, но с контрастными желтыми акцентами. Не обошлось и без экоматериалов - обивка сидений изготовлена из переработанного пластика.

Технические подробности о Kia EV6 держат в секрете до премьеры, которая состоится до конца марта. Ожидается, что электрокар получит задний либо полный привод, электрические установки мощностью от 170 до 306 лошадиных сил и несколько вариантов батарей емкостью 58 либо 72,6 киловатт-часа. На одном заряде электрокар будет проезжать до 480 километров.

Как и у соплатформенного Ioniq 5, батарейная система EV6 сможет работать под напряжением 800 вольт: это позволит подзаряжать его от 350-киловаттного терминала за 20 минут.