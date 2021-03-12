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Renault показала новый логотип
17:47 12.03.2021 |
Компания Renault представила новый логотип: он по-прежнему представляет собой ромб, который является символом марки с 1925 года, однако теперь фигура выполнена в минималистичном стиле, без избыточных акцентов и красок. Новая версия эмблемы стала девятой в истории французской марки.
Новый логотип был впервые продемонстрирован в рамках презентации стратегии «Ренолюция» (Renaulution), а первой моделью, получивший обновленную эмблему, стал Renault 5 Prototype. Это по-прежнему ромб, так как эта геометрическая фигура остается символом марки почти 100 лет. «Перед нами стояла задача обновить логотип, придав новый смысл и современные ценности, и при этом сохранить баланс между наследием бренда и началом новой эры», - объяснил директор по дизайну Renault Жиль Видаль.
За историю своего существования Renault несколько раз меняла фирменный стиль. В 1925 году был впервые представлен логотип в форме ромба, который в итоге стал символом французской марки. Он менялся восемь раз, а нынешняя версия стала девятой.
По словам Видаля, разработка нового логотипа велась с 2019 года. Прежнюю его форму сохранили, но сам ромб сделали более простым и содержательным, без лишних деталей и с простыми чистыми линиями. Новая эмблема постепенно будет внедрена на новые модели марки, и к 2024-му появится на всех автомобилях Renault.
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