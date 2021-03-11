Стать владельцем Bentley теперь можно за 550 долларов

Компания Bentley объявила о начале производства своей самой доступной модели. Отныне стать владельцем продукции британской марки можно за 550 долларов - только это будет трехколесный детский велосипед под названием Trike.

В настоящее время приобрести новый автомобиль Bentley можно минимум за 183 425 долларов. В эту цену обойдется модель Bentayga в базовой модификации. Британская компания предложила всем поклонникам марки стать частью своей семьи в 330 раз дешевле, приобретя трехколесный велосипед Bentley Trike.

Самая доступная модель компании подойдет для детей от 12 месяцев. По мере роста маленького пассажира размер транспортного средства можно регулировать в шести позициях. Некоторые элементы велосипеда можно снять, чтобы обеспечить ребенку еще больше пространства. Кроме того, положение сиденья Bentley Trike можно регулировать по вылету нажатием одной кнопки.

Велосипед оборудован 12 «система безопасности», включая тормозную систему, противоскользящие педали, а также пятиточечный ремень и складную крышу. Кроме того, Trike доступен в нескольких фирменных цветах, которые позволят покупателям подобрать трехколесник в цвет своего автомобиля.

Стоимость самого доступного транспортного средства Bentley составляет 550 долларов.