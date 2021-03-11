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Skoda представила удлиненную Octavia Pro
17:58 10.03.2021 |
Компания Skoda представила лифтбек Octavia Pro с увеличенной колесной базой. Новинка, получившая бамперы в стиле RS, будет доступна исключительно для жителей Китая.
Многие жители Китая предпочитают длиннобазные автомобили с увеличенным пространством для ног задних пассажиров. В связи с этим мировые автопроизводители традиционно выпускают свои модели с удлиненной колесной базой специально для китайских клиентов. Компания Skoda не стала исключением и представила для азиатских покупателей лифтбек Octavia четвертого поколения в длиннобазном исполнении, получивший приставку Pro к названию.
Skoda Octavia Pro стала на 64 миллиметра длиннее стандартной версии автомобиля. Общая длина китайской модификации модели составила 4 735 миллиметров. При этом колесная база «Октавии» увечилась до 2 730 миллиметров. Длиннобазную версию автомобиля инженеры оборудовали новыми передним и задним бамперами, выполненными в стиле «заряженной» модификации RS, и 18-дюймовыми колесами. Кроме того, китайская Octavia Pro доступна в фиолетовом и оранжевом цветах в сочетании с черными боковыми зеркалами.
В салоне автомобиля установлен 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель. За доплату лифтбек можно оборудовать проекционным дисплеем. В движение Skoda Octavia Pro приводит 1,4-литровый турбированный двигатель TSI мощностью 150 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает семиступенчатый «робот» DSG.
Приобрести Skoda Octavia Pro с удлиненной колесной базой можно будет только на территории Китайской Народной Республики. Стоимость автомобиля пока не известна.
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