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Hyundai построит в Китае завод по выпуску водородных топливных элементов
17:44 05.03.2021 |
Компания Hyundai провела виртуальную церемонию закладки фундамента завода HTWO в Гуанчжоу (Китай) - своего первого предприятия по производству водородных топливных элементов за пределами Южной Кореи.
Hyundai активно развивает направление транспортных средств с силовыми установками на водороде. Так, ещё в 2013 году компания выпустила первый в мире серийный электромобиль на топливных элементах - модель ix35. Затем последовали водородный кроссовер Hyundai NEXO, тяжёлый грузовик на топливных элементах XCIENT Fuel Cell и водородный электробус.
Сейчас Hyundai реализует стратегию Fuel Cell Vision 2030, которая предполагает увеличение ежегодного производства водородных систем на топливных элементах до 700 000 единиц к 2030 году. Строительство завода в КНР поможет в реализации данного проекта.
Новое предприятие получило название HTWO Гуанчжоу: в его состав войдут собственно завод по производству систем топливных элементов, а также центр инноваций. Комплекс займёт площадь около 207 000 квадратных метров; завершение строительства запланировано на вторую половину 2022 года. Объём годового производства поначалу составит 6500 систем топливных элементов, а в перспективе этот показатель возрастёт.
«Hyundai Motor Group возглавит продвижение инноваций в сфере экологически чистой мобильности, используя стратегические партнёрские связи, технологии мирового уровня, потенциал водородного бизнеса и ноу-хау в данной области. Группа намерена занять лидирующие позиции по достижению углеродной нейтральности за счёт увеличения производства ведущих в мире систем водородных топливных элементов, которое позволит сделать их доступными источниками энергии для различных отраслей», - отмечает компания.
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