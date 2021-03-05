Финансовые новости
- |
- 05.03.21
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Honda представила автомобиль с автопилотом, который позволяет убирать руки с руля
13:39 05.03.2021 |
Компания Honda представила новый комплекс систем безопасности Honda Sensing Elite, в который вошла функция Traffic Jam Pilot - автопилот третьего уровня, официально одобренный властями Японии. Первым «носителем» продвинутого комплекса стал бизнес-седан Legend Hybrid EX.
Комплекс Honda Sensing с приставкой Elite представляет собой следующую ступень эволюции хондовского набора систем безопасности. Его главное новшество - функция Traffic Jam Pilot, отвечающая требованиям автоматизированного вождения третьего уровня и способная брать на себя управление в некоторых ситуациях, например, в пробках на автомагистралях. В своей работе она использует трехмерные карты высокого разрешения, спутниковую навигацию, датчики и камеры кругового обзора, а также следит за водителем с помощью камеры в салоне.
Частью комплекса Elite стала функция Hands-off («без рук»), позволяющая убирать руки с руля при активном круиз-контроле и системе удержания в полосе, а также автопилот для «пробок», способный контролировать ускорение, торможение и рулевое управление при движении по одной полосе. Автомобиль может самостоятельно перестроиться, если водитель включит поворотник или же система обнаружит, что впереди идущее транспортное средство движется слишком медленно. Если водитель не возьмется за руль после нескольких сигналов системы, включая вибрацию ремня безопасности, она снизит скорость и направит автомобиль к обочине.
Чтобы проверить комплекс на безопасность, Honda смоделировала около 10 миллионов возможных дорожных ситуаций и провела реальные тесты, в ходе которых седан наездил 1,3 миллиона километров. Кроме этого, в Sensing Elite заложили возможность внезапной поломки одного из устройств - в этом случае она сможет продолжить работу без дополнительных рисков.
Седаны Honda Legend Hybrid EX с передовым автопилотом начнут сдавать в ограниченный лизинг в Японии с 5 марта. Когда стартуют прямые продажи, пока неизвестно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине планируют разрешить двойное гражданство с Евросоюзом, - Кулеба
|Зеленский достигает планки, за которую не падал никто, кроме Ющенко - политолог Алексей Голобуцкий
|«Слуга народа» — уже не Зеленский: Кого Коломойский троллит новым политпроектом Дубинского
|Банкиры 5 марта обвалили курс доллара на межбанке из-за повышения учетной ставки НБУ и ожиданий локдауна
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Honda представила автомобиль с автопилотом, который позволяет убирать руки с руля
|Beatles на службе у полиции или Как полицейские используют копирайт-фильтры в Instagram
|Власти Сингапура запретят машины с ДВС к 2025 году
|Власти США готовятся выделить $30 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов
|Представлены «чемпионские» Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max
|Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором
Это интересно
|Samsung поможет Mastercard внедрить сканеры отпечатков пальцев в банковские карты
|Microsoft представила платформу для запуска ИИ-моделей на edge-устройствах
|Когда закончится пандемия? Ответы экспертов
|Прототип SpaceX Starship впервые успешно приземлился во время испытаний. Но потом взорвался
|Volvo представила электрическое кросс-купе C40 Recharge
|Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
|Японский миллиардер ищет 8 человек для совместного путешествия к Луне на корабле SpaceX Starship