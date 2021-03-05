Honda представила автомобиль с автопилотом, который позволяет убирать руки с руля

Компания Honda представила новый комплекс систем безопасности Honda Sensing Elite, в который вошла функция Traffic Jam Pilot - автопилот третьего уровня, официально одобренный властями Японии. Первым «носителем» продвинутого комплекса стал бизнес-седан Legend Hybrid EX.





Комплекс Honda Sensing с приставкой Elite представляет собой следующую ступень эволюции хондовского набора систем безопасности. Его главное новшество - функция Traffic Jam Pilot, отвечающая требованиям автоматизированного вождения третьего уровня и способная брать на себя управление в некоторых ситуациях, например, в пробках на автомагистралях. В своей работе она использует трехмерные карты высокого разрешения, спутниковую навигацию, датчики и камеры кругового обзора, а также следит за водителем с помощью камеры в салоне.

Светодиодные индикаторы работы «автопилота» расположены на руле, на передней панели перед пассажиром и над дисплеем навигации. Когда Traffic Jam Pilot активен, они святятся голубым, если требуется вмешательство водителя - оранжевым. Информация о состоянии систем безопасности также выводится на цифровой «приборке».

Частью комплекса Elite стала функция Hands-off («без рук»), позволяющая убирать руки с руля при активном круиз-контроле и системе удержания в полосе, а также автопилот для «пробок», способный контролировать ускорение, торможение и рулевое управление при движении по одной полосе. Автомобиль может самостоятельно перестроиться, если водитель включит поворотник или же система обнаружит, что впереди идущее транспортное средство движется слишком медленно. Если водитель не возьмется за руль после нескольких сигналов системы, включая вибрацию ремня безопасности, она снизит скорость и направит автомобиль к обочине.

Машину c «автопилотом» выдают ходовые огни голубого цвета, колеса особого дизайна и наклейка Automated Drive рядом с задним номером.

Чтобы проверить комплекс на безопасность, Honda смоделировала около 10 миллионов возможных дорожных ситуаций и провела реальные тесты, в ходе которых седан наездил 1,3 миллиона километров. Кроме этого, в Sensing Elite заложили возможность внезапной поломки одного из устройств - в этом случае она сможет продолжить работу без дополнительных рисков.

Седаны Honda Legend Hybrid EX с передовым автопилотом начнут сдавать в ограниченный лизинг в Японии с 5 марта. Когда стартуют прямые продажи, пока неизвестно.