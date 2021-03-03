Турбомотор и 183-миллиметровый клиренс: представлен маленький кроссовер Hyundai Bayon

Компания Hyundai рассекретила самую маленькую модель в своей европейской линейке - кроссовер Bayon, названный в честь французского города Байонна. Построенная на базе хэтчбека i20 новинка получила внешность в стиле других кроссоверов марки, три мотора на выбор и максимальный дорожный просвет 183 миллиметра.





В основе Hyundai Bayon лежит переднеприводная платформа актуального хэтчбека i20, однако внешность у него иная: оформлением передка с зауженными дневными ходовыми огнями он походит на Kona и другие более крупные кроссоверы марки. Для модели доступно девять цветов экстерьера, включая особый зеленый Mangrove Green.

Расстояние между осями такое же, как у i20 - оно составляет 2580 миллиметров - а по длине, ширине и высоте Bayon выигрывает у хэтчбека 140, 11 и 40 миллиметров соответственно. Клиренс варьируется от 165 до 183 миллиметров и зависит от колесных дисков диаметром от 15 до 17 дюймов. В багажнике при сложенных задних сиденьях умещается до 1205 литров груза.

Архитектура салона почти полностью скопирована с i20. Кроссовер оснащен 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и предлагается с двумя экранами «мультимедийки» с Apple CarPlay и Android Auto на выбор - диагональю восемь либо 10,25 дюйма. Также доступна аудиосистема Bose, отсек для беспроводной зарядки гаджетов и три USB-разъема. Обивку можно заказать в черном и сером цветах с различными вставками.

В списке ассистентов Hyundai Bayon числятся адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и слежения за усталостью водителя, ассистент дальнего света, система предотвращения столкновений, парковочный помощник и другие.

Линейка двигателей также досталась компактному кроссоверу от соплатформенного i20. В нее вошли 1,2-литровый «атмосферник» мощностью 84 лошадиные силы и «турботройка» 1.0 в двух вариантах форсировки: 100 и 120 сил. 120-сильная версия по умолчанию дополнена 48-вольтовым стартер-генератором, а для 100-сильной он доступен за доплату.

Версии с электронным «довеском» агрегатируются с шестисупенчатой коробкой iMT (Intelligent Manual Transmission) без педали сцепления, представляющей собой гибрид «механики» и автомата. Базовому мотору положена пятиступенчатая механическая трансмиссия. Привод - только передний.

Сборку Hyundai Bayon наладят на том же предприятии в Турции, где собирают европейские хэтчбеки i20. Продажи в Европе стартуют до конца первого полугодия нынешнего года.







