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Компания Michelin объявила о планах разработать инновационную технологию производства экологически чистых покрышек
15:59 02.03.2021 |
По задумке специалистов, при изготовлении шин инженеры будут применять как переработанный пластик, так и вторичные отходы, включая рисовую шелуху и кукурузную солому.
В настоящий момент основными компонентами, которые используют при создании покрышек являются каучуки, получаемые из нефти. В их основе лежит синтетический полимер - бутадиен, который обеспечивает надежное сцепление и сопротивление проскальзыванию на мокрой дороге, а также является стойким к истиранию материалом. По статистике, современная шина на 24% состоит из нефтяных полимеров.
Специалисты Michelin рассматривают возможность заменить синтетический материал переработанным пластиком, получаемым из упаковочных материалов и пластиковой тары. Кроме того, при создании нового поколения покрышек инженеры планируют использовать природную биомассу. В частности, в производственных процессах будут применять отходы древесного производства, рисовую шелуху, а также кукурузную солому. По задумке экспертов, подобные технологии позволят к 2050 году создавать полностью экологичные шины без вреда для окружающей среды.
Еще одним проектом, который придется по душе «зеленым» активистам, станет завод вторичной переработки покрышек, который Michelin совместно со шведской фирмой Enviro развернет на территории Чили. Мощностей инновационного предприятия будет достаточно, чтобы перерабатывать до 30 тысяч тонн покрышек в год, что составляет около 60 процентов всех шин, сдаваемых местными жителями в утилизацию. Ожидается, что новое предприятие, в которое обе компании инвестируют около 30 миллионов долларов (примерно 2,2 миллиарда рублей по текущему курсу) построят в Южной Америке в 2023 году.
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