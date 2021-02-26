Rolls-Royce представил «космический» Phantom

Флагманский седан марки Rolls-Royce, Phantom, получил новую спецверсию под названием Tempus Collection. В интерьере с богатой иллюминацией дизайнеры из Гудвуда обратились к тематикам феномена времени, астрономических явлений и бесконечности Вселенной.





Центральным элементом «космического» Phantom Tempus стал пульсар, космический источник разных видов излучений, впервые обнаруженный в 1967 году на удалении 280 световых лет от Земли. В салоне седана эту нейтронную звезду изобразили на фирменном «звездном потолке».

Между тем оформление передней панели седана посвящено теме времени. В Phantom Tempus ее лишили аналоговых часов: это символизирует независимость владельца от любых временных ограничений. А из цельной алюминиевой заготовки отфрезеровали 100 «колонн», плавные изгибы которых складываются в трехмерный рисунок. Число тоже выбрано неслучайно: период вращения пульсара составляет 100 миллионов лет.

Дверные карты Phantom Tempus Collection украшены светящимся узором из сотен «звезд» и контрастной кожей, а в перчаточном ящике выгравирована цитата Альберта Эйнштейна: «Различие между прошлым, настоящим и будущим - не более чем иллюзия, хотя и весьма навязчивая».

Для экстерьера седана в отделении Bespoke создали особую темно-синюю краску Kairos Blue, которая блестит и переливается благодаря добавлению мелких частиц слюды. Капот украшает фигурка «Дух экстаза», недавно отметившая 110-летний юбилей, на которой могут выгравировать дату и место, имеющие особое значение для клиента.

Бонусом к эксклюзиву идет уникальный аксессуар - ящик для шампанского с нарисованным вручную изображением пульсара, ведерками для охлаждения бутылок, четырьмя бокалами из горного хрусталя, уложенными таким образом, чтобы напоминать цилиндры мотора V12, и с перламутровой ложечкой для икры.

Как и другие особые версии Phantom, Tempus Collection выйдет ограниченным тиражом - всего 20 экземпляров, и все они уже нашли своих хозяев. Стоимость эксклюзива не раскрывается.

В середине февраля Rolls-Royce показала длиннобазный Phantom, сделанный для миллиардера Джека Бойда Смита-младшего, который пожелал украсить салон седана вставками из редкой акации коа. Дерево относится к охраняемым видам, поэтому в продаже можно найти только те, что выращены на частных островах Гавайского архипелага. Заказчику пришлось ждать своей машины более трёх лет.