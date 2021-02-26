Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров

Генеральный директор BMW AG Оливер Ципсе предрек скорое снижение темпов роста акций Tesla, сообщает Bloomberg. В ответ на план американской марки по ежегодному увеличению продаж на 50 процентов, Ципсе заявил, что Tesla может потерять лидерство на рынке электрокаров, который вскоре наводнят «зеленые» модели других производителей.

В прошлом году Tesla реализовала почти полмиллиона электрокаров - на 30 процентов больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель для американской компании, которая впервые вышла в плюс по итогам года. Однако соперники уже на подходе: расширять свое присутствие в сегменте электрокаров планируют множество крупных марок, включая Volkswagen, General Motors, Ford, Mercedes-Benz и BMW.

«Tesla будет нелегко поддерживать текущие темпы роста, так как остальная часть отрасли уверенно движется вперед», - сказал Ципсе.

Что касается самой BMW, то к 2030 году баварская компания собирается выпустить девять новых моделей с нулевым выхлопом. В ближайшие годы к ее «батарейной» линейке присоединится кроссовер на базе X1 - iX1, и новые электрокары i5 и i7, которые станут флагманами.

Прогноз главы баварской марки совпал с одним из самых резких падений акций Tesla с момента ее включения в индекс S&P 500 в ноябре прошлого года. Во вторник стоимость ценных бумаг американской компании упала почти на 18 процентов и на данный момент остается на уровне 730 долларов за штуку.