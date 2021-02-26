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Peugeot радикально изменила логотип
09:01 26.02.2021 |
Компания Peugeot представила новый логотип: несмотря на то, что в эмблеме по-прежнему присутствует лев, ее дизайн изменился радикально.
С 25 февраля 2021 года Peugeot использует новую эмблему марки: она представляет собой герб с изображением головы рычащего льва. В компании объяснили, что новый логотип символизирует универсальный и отражающий культурное многообразие стиль, неподвластный времени. «Для великих династий Европы одним из главных отличительных знаков всегда оставался геральдический щит, - говорится в официальном заявлении компании. - Он говорит о статусе владельца, крепких традициях, богатой истории фамилии».
С 1850 года логотип Peugeot менялся десять раз, однако центральной фигурой всегда оставался лев. Новая, одиннадцатая версия эмблемы была разработана международной дизайн-студией Peugeot Design Lab.
Компания не ограничилась новым логотипом и изменила и фирменный стиль, в котором будут оформлены дилерские центры, аксессуары и коммуникационные материалы Peugeot. Кроме того, сайт марки в ближайшей перспективе станет частью «виртуального дилерского центра»: процесс онлайн-покупок станет простым и интуитивно понятным, и будет охватывать все этапы, от знакомства с автомобилем и конфигурирования до заключения контрактов и получения кредитов.
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