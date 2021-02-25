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Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей вырос за год на 21%
11:32 25.02.2021 |
В течение 2020 года рынок аккумуляторов для электрических автомобилей вырос на 21% - до 142,8 ГВт*ч - а ключевыми поставщиками ведущих автопроизводителей стали CATL, LG Energy Solution и Panasonic, сообщают аналитики из SNE Research. По данным консалтинговой компании, Азиатско-Тихоокеанский регион оказался недостижимым лидером в производстве батарей - в список из десяти крупнейших поставщиков не попала ни одна компания из США или Европы. А лучший рост показала LG Energy Solution - на 172%, до 33,5 ГВт*ч - благодаря сотрудничеству с Tesla и Volkswagen Group.
Аппетиты компаний, производящих электромобили, растут в геометрической прогрессии, но глобальные лидеры рынка еще не успели закрепиться. В прошлому году южнокорейские производители - LG Energy Solution, Samsung SDI и SK Innovation - начали резко расти. В годовом исчислении LG выросла на 172%, Samsung SDI - на 85%, а SK Innovation - на 274%. Однако Южная Корея не смогла догнать китайскую CATL, которая продолжает доминировать, несмотря на сравнительно медленный рост - на 5,4% по сравнению с предыдущим годом.
Резкие перемены аналитики объясняют небольшим опытом автопроизводителей, пандемией коронавируса и нестабильными поставками. В прошлом году было использовано 142,8 ГВт*ч аккумуляторных блоков, что на 21% больше, чем в 2019 году. При этом в первом и втором кварталах 2020 года спрос был ниже уровня 2019 года - из-за первой волны пандемии и карантинных мер - а основной рост пришелся на вторую половину года.
Подходы у поставщиков аккумуляторов также разные - некоторые обеспечивают батареями максимальное количество компаний, другие - фокусируются на нескольких автопроизводителях и стремятся максимально полно удовлетворить их спрос. CATL выбрала первую стратегию - PSA Group, Hyundai Motor, BMW, Toyota, Honda и многие другие получили от поставщика аккумуляторы с суммарной емкостью 34,3 ГВт*ч.
Что касается альтернативного подхода, то LG Energy Solution, Samsung SDI и SK Innovation уделили внимание нескольким крупным автопроизводителям. Росту первой способствовали Tesla Model 3 и VW, второй - Audi, Ford и VW, а третьей - Hyundai Kona EV для Европы и Kia Niro EV для Китая и Южной Кореи.
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