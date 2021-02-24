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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

18:18 24.02.2021 |

Транспорт

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda
 

Создатель суперкара McLaren F1 и бывший конструктор болидов Формулы-1 Гордон Мюррей выпустил трековый суперкар. Новинку назвали в честь Ники Лауды, а премьеру приурочили к дню рождения трёхкратного чемпиона мира. Будет сделано 25 экземпляров GMA T.50s Niki Lauda - каждый символизирует одну из побед в Формуле-1.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Основа GMA T.50s Niki Lauda - «обычное» купе T.50, представленное в августе прошлого года. Однако концепция суперкара изменилась: хардкорная версия, названная в честь Лауды, не имеет доступа на дороги общего пользования, так что инженерам бюро Gordon Murray Automotive не пришлось идти на компромиссы.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Мощность безнаддувного V12 4.0 производства Cosworth увеличена с 664 до 712 лошадиных сил, а крутящий момент - с 467 до 485 Нм. Пиковая отдача достигается при 11 500 оборотах в минуту. Сохранился и знаменитый 400-миллиметровый вентилятор: механизм раскручивается от 48-вольтового стартер-генератора, добавляя прижимную силу, а на скорости - ещё и дополнительные 24 лошадиные силы за счёт наддува. С упрощённой безкатализаторной выхлопной системой и близко расположенными патрубками «атмосферник» звучит также громко, как моторы на болидах Формулы-1 в 1970-х.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Решение назвать GMA T.50s в честь Ники Лауды символично, ведь именно австриец победил в Гран-при Швеции 1978 года на Brabham BT46B Гордона Мюррея. Изюминкой болида была хитрая система граунд-эффекта с вентилятором.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Мотористам Cosworth удалось не только форсировать двигатель, но и облегчить его: на T.50s безнаддувный мотор «похудел» на 16 килограммов, получив новые распредвалы и доработанную головку блока цилиндров. Снаряжённая масса 736-сильного купе составляет невероятные 852 килограмма, то есть экономия относительно обычного GMA T.50 составила 134 килограмма!

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Впечатляющий результат - следствие отказа от правого пассажирского кресла, кондиционера и медиасистемы, а также замены 6-ступенчатой механической коробки передач на гоночную трансмиссию IGS. Гордон Мюррей признаётся, что у T.50s такое же соотношение мощности и веса, как у спортпрототипа, занявшего второе место в Ле-Мане в 2020 году.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Внешне GMA T.50s Niki Lauda не спутать с обычной «пятидесяткой»: у трековой спецверсии полностью новый аэродинамический обвес и заниженная подвеска. Появились дополнительные дефлекторы, развитые боковые юбки, гигантский диффузор и длинный «плавник», соединяющий заднее антикрыло с воздухозаборником на крыше. По расчётам Гордона Мюррея, пиковая прижимная сила достигнет 1500 килограммов, так что на скорости 280 километров в час GMA T.50s может ездить вверх тормашками. Перегрузки при торможении достигают 3,5g, а в поворотах на скорости 240 километров в час - 2,5g.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Покупатель GMA T.50s сможет адаптировать суперкар под конкретную трассу: предусмотрены две настройки передаточных чисел трансмиссии, есть возможность изменения клиренса, а также углов атаки антикрыльев. Опционально можно заказать купе с одноместным кокпитом, хотя штатно предусмотрено кресло слева от пилота для очень храброго пассажира.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Каждый суперкар T.50s символизирует успехи болидов Гордона Мюррея в Гран-при Формулы-1. Покупатель получит от создателя книгу с описанием гонки и личными воспоминаниями Мюррея. Демонстрационный T.50s посвящён победе Brabham на Гран-при Южной Африки 1974 года.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Гордон Мюррей оценил спецверсию T.50s Niki Lauda в 3,1 миллиона фунтов стерлингов, то есть переплата за новинку относительно дорожного T.50 составит 740 тысяч фунтов стерлингов.

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

Всего будет сделано 25 экземпляров «трековых» купе, но производство начнётся только в январе 2023-го - на ближайшие два года фабрика GMA загружена заказами на обычные «пятидесятки».

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda

 

736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda
По материалам: Motor.ru
 

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