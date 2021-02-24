Представлен серийный электромобиль Hyundai Ioniq 5

Концерн Hyundai Motor представил серийный электромобиль Ioniq 5. Среднеразмерный кроссовер унаследовал черты концепта «45», впечатлив возможностями трансформации и вместимостью салона. Автономность Ioniq 5 достигает 480 километров по циклу WLTP, а зарядка от «суперчарджера» с 10 до 80 процентов займёт 18 минут.





Электромобиль Ioniq 5 - первенец модульной платформы E-GMP, специально разработанной Hyundai для электромобилей. Принципиально новая архитектура позволила создать кроссовер с уникальными пропорциями: длина/ширина/высота Ioniq 5 равны соответственно 4635/1890/1605 миллиметрам, а колёсная база - солидные 3000 миллиметров.

По размерам Ioniq 5 занимает нишу между Hyundai Tucson и Santa Fe, но колёсная база рекордная - на 100 миллиметров больше, чем у полноразмерного внедорожника Palisade! Шеф-дизайнер Hyundai Санг Юп Ли смог сохранить в серийном кроссовере нетривиальные решения концепта «45» - «пиксельную» светотехнику, сложные многоспицевые 20-дюймовые диски и необычные рубленые формы кузова.

Салон Ioniq 5 разработчики сравнивают с «жилым пространством». Благодаря платформе E-GMP инженерам удалось отказаться от центрального тоннеля, увеличить расстояние между рядами сидений и предложить беспрецедентные для сегмента возможности трансформации салона. Консоль между передними сиденьями сдвигается продольно на 140 миллиметров для удобства посадки/высадки пассажиров; у передних кресел есть оттоманки, а спинки могут отклоняться назад, обеспечивая водителю и пассажиру «чувство невесомости».

Концепция передней панели с объединёнными под одним стеклом 12-дюймовыми экранами приборной панели и мультимедиасистемы похожа на «мерседесовский» комплекс MBUX. Механизм выбора ездовых режимов через подрулевой переключатель также напоминает о Mercedes-Benz. На Ioniq 5 дебютировала проекционая система Head-Up Display с функцией дополненной реальности. Электрорегулировки кресел, россыпь USB-разъёмов и розеток входят в стандартное оснащение. Камеры вместо зеркал - опция, которая будет доступна не на всех рынках.

Задние пассажиры также не обделены вниманием: на втором ряду очень просторно не только из-за длинной колёсной базы, но и благодаря ультратонким спинкам передних кресел. Есть отдельная зона климата и индивидуальные воздуховоды. При необходимости кресла второго ряда можно сдвигать продольно или складывать: спинки образуют ровный пол.

Hyundai подчёркивает, что в отделке салона Ioniq 5 применяются экологически чистые, приятные на ощупь материалы. Кресла могут быть покрыты специальной тканью, сделанной из переработанных пластиковых бутылок, эко-кожей или пряжей на растительной основе. Ещё одна «зелёная» опция - панорамная крыша, состоящая из солнечных батарей.

Техническая начинка Ioniq 5 вариативна: заднеприводные электромобили оснащаются 170-сильным (350 Нм) или 218-сильным (350 Нм) электродвигателем; двухмоторные полноприводные электрокроссоверы могут развивать 235 лошадиных сил или 306 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте 605 Нм. Для базовых версий положена тяговая батарея ёмкостью 58 киловатт-часов, для топ-версий - аккумулятор ёмкостью 72,6 киловатт-часа.

Самый быстрый 306-сильный Ioniq 5 способен разогнаться с места до 100 километров в час за 5,2 секунды, а запас хода заднеприводной модификации с более ёмкой батареей достигает 480 километров по циклу WLTP. Полную информацию о динамике и автономности электромобилей пока не обнародовали, но известно, что максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 185 километров в час.

Особенность Ioniq 5- возможность использования зарядной инфраструктуры с напряжением и 400 вольт, и 800 вольт. «Мульти-зарядка» позволит владельцам пользоваться любыми зарядными устройствами, причём от 350-киловаттного «суперчарджера» зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно всего за 18 минут. Ещё одна «фишка» Ioniq 5 - технология V2L (Vehicle to Load), то есть автомобиль можно использовать для питания любых электрических устройств.





На ключевых рынках Ioniq 5 поступит в продажу до конца первого полугодия. Известно, что Hyundai будет развивать «электрическую» марку Ioniq независимо, по аналогии с премиальным суббрендом Genesis.



