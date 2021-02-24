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Опубликован свежий рейтинг лучших автомобильных марок
11:30 24.02.2021 |
Американское издание Consumer Reports выпустило очередной рейтинг лучших автомобильных марок, пальму первенства в котором в итоге заняла японская компания Mazda.
Издание Consumer Reports выпустило очередной рейтинг автомобильных марок - на сей раз это бренды, которые потребители назвали лучшими по совокупности потребительских качеств их продукции. Место в рейтинге определялось с учетом нескольких критериев: управляемости, надёжности, удовлетворённости владельцев и безопасности. Первую строчку в этом списке занимает японская марка Mazda, поднявшись со времён прошлого рейтинга на три позиции вверх - благодаря надёжности и удовлетворённости владельцев своими автомобилями.
После Mazda идёт BMW, поднявшись на шесть позиций вверх и показав высокие результаты в части управляемости. Японская марка Subaru сохранила своё третье место, а Porsche в этот раз заняла четвёртое. Замыкает пятёрку лучших брендов Honda, которая поднялась сразу на 10 позиций. Kia, Genesis и Lincoln упали на 10, 13 и 15 позиций соответственно, а последние места в списке занимают марки Land Rover и Alfa Romeo, надёжность которых, с точки зрения потребителей, оставляет желать лучшего.
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