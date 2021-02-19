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Nissan рассекретил новый Qashqai
21:08 19.02.2021 |
Nissan официально рассекретил Qashqai третьего поколения в версии для Европы. Со сменой поколения кроссовер увеличился в размерах, получил переоформленные экстерьер и салон, а также силовую установку e-Power, в которой на месте коробки передач установлен электромотор.
В числе внешних отличий нового Qashqai от предшественника - более угловатые формы кузова, подросшая решетка радиатора и двухъярусная оптика сложной формы с узкими матричными фарами. Колесные диски впервые увеличили до 20 дюймов, а двери теперь открываются на 90 градусов.
В основе нового «Кашкая» лежит платформа CMF-C альянса Renault-Nissan. Со сменой платформы автомобиль вырос в длину на 35 миллиметров, в ширину - на 32 миллиметра, а в высоту - на 10 миллиметров. Колесная база стала больше на 20 миллиметров. Благодаря этому увеличилось пространство для ног задних пассажиров (+28 миллиметров) и расстояние между передними сиденьями; крыша стала выше на 15 миллиметров. Багажник, пол которого опустили на 20 миллиметров, нарастил объем на 50 литров. Его дверь теперь можно открыть «без рук».
В салоне кроссовера появился девятидюймовый экран «мультимедийки» с системой Nissan Connect, совместимый с Apple CarPlay, Android Auto и Google Assistant, и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Опционально доступен 10,8-дюймовый проекционный дисплей. Также имеются штатный навигатор с 3D-картами и разъемы USB для зарядки гаджетов сзади и спереди.
В Европе Nissan Qashqai предложат исключительно с электрифицированными силовыми установками. Базовым станет 1,3-литровый турбомотор, развивающий в сочетании с электронным «довеском» 140 либо 157 лошадиных сил. Причем кроссовер со 140-сильным двигателем идет только с передним приводом и шестиступенчатой «механикой», а 190-сильный может иметь привод на все колеса и вариатор.
Позже к моторной гамме присоединится установка e-Power, которую Nissan впервые привезет в Европу вместе с новым «Кашкаем». Она включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель, который не связан с колесами и играет роль генератора, питающего электромотор. Отдача системы составит 190 лошадиных сил и 330 Нм крутящего момента. Такой Qashqai также оснащен технологией управления e-Pedal, которая позволяет ускоряться и замедляться, используя только педаль акселератора.
Для полноприводного кроссовера доступны пять режимов движения: Standard, ECO, Sport, Snow и Off-Road. Благодаря новой муфте время срабатывания системы при пробуксовке уменьшилось в пять раз - до 0,2 секунды. В оснащение новинки вошла улучшенная система ProPilot, которая умеет самостоятельно разгоняться и тормозить, а также использовать данные навигатора.
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