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Kia раскрыла внешность нового седана K8
17:19 18.02.2021 |
Компания Kia опубликовала первые официальные фотографии нового флагманского седана K8, который заменит на рынке модель K7. Новинка стала первым автомобилем, выпущенным после «перерождения» бренда Kia.
Новый Kia K8 стал первым автомобилем компании, в котором специалисты применили совершенно новые дизайнерские решения. В частности, флагманский седан получил безрамную ромбовидную решетку радиатора, которая буквально «наползает» на передний бампер. По бокам от неё дизайнеры расположили декоративные узоры.
Узкую переднюю оптику K8 инженеры разместили в плоскостях передних крыльев и бампера. Седан получил удлинённый кузов, задняя часть которого переходит в небольшой спойлер. На изогнутой крышке багажника расположен единый горизонтальный фонарь, «разрезанный» на два сегмента в области задних крыльев. Кроме того, автомобиль оснастили разведёнными выхлопными патрубками и новым двухмерным логотипом.
Новый Kia K8 поступит в продажу до конца 2021 года. На местном рынке автомобиль заменит модель K7, спрос на которую не оправдал ожиданий. Каким будет интерьер, моторная гамма, а также появится ли флагманский седан за пределами Южной Кореи, компания пока не сообщает.
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