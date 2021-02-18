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Электрический кроссовер Skoda Enyaq получил спортивную версию
21:56 17.02.2021 |
Электрический кроссовер Skoda Enyaq iV получил новую версию Sportline, которая отличается декором и заниженной подвеской. Пятидверку в таком исполнении можно заказать с одной из трех силовых установок на выбор, а также укомплектовать огромными колесами диаметром 20 или 21 дюйм.
Визуально Skoda Enyaq Sportline iV выделяется рамкой «решетки радиатора», рейлингами и молдингами боковых стекол в глянцевом черном цвете, оформлением нижней части бампера и шильдиками Sportline на крыльях. Оптика LED Matrix (она умеет отключать отдельные сегменты при обнаружении камерой на лобовом стекле пешеходов или автомобилей) и заниженная на 15 миллиметров спереди и 10 сзади подвеска - стандартное оснащение. На выбор предложены два варианта полированных колес: 20-дюймовые Vega и 21-дюймовые Betria.
Исполнение Sportline сочетается с одной из трех силовых установок. Начальный вариант Enyaq Sportline iV 60 подразумевает задний электромотор (180 сил и 310 Нм), батарею на 62 киловатт-часа и запас хода 400 километров. Кроссовер с индексом 80 выдает 204 силы и питается от аккумулятора емкость 82 киловатт-часа. Такая машина проезжает без подзарядки 520 километров. Суммарная отдача моторов полноприводного Enyaq Sportline iV 80x - 265 сил и 425 Нм момента. Батарея та же, что и у обычной «80-ки», но дальность хода чуть меньше, 500 километров.
Интерьерный пакет Design Selection, предложенный для Skoda Enyaq Sportline iV, включает черную крышу, спортивные кресла с интегрированными подголовниками и обивкой из микрофибры Suedia, спортивный руль, накладки на педали и декоративные вставки с узором «под карбон». Цены на Enyaq Sportline iV пока не названы. Обычный кроссовер в Германии стоит от 38 850 евро.
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