Lotus показал электрический спорткар из 2030 года

Компания Lotus представила концептуальный электрический спорткар E-R9, основанный на технологиях гиперкара Evija. Проект настолько футуристичный, что вряд ли когда-либо увидит свет. Его основная идея - показать, какими будут машины для гонок на выносливость в 2030 году.

Обтекаемый электрокар создали в дочерней Lotus Engineering как технологическую витрину достижений в области электрификации и аэродинамики. Разработкой E-R9 занималась команда инженеров, в которую вошли Ричард Хилл, отвечающий как раз за аэродинамику, и Льисс Керр, технический директор Geely Group Motorsports International. Визуализировать машину взялись сотрудники центра дизайна Lotus под руководством Расселла Карра. Аббревиатура E-R в названии означает Endurance Racer, а цифра «9» отсылает к сконструированному Колином Чапменом Lotus Mark IX.

Часть технологий E-R9 заимствовал у двухдверки Evija. Спорткар приводят в движение четыре независимых электромотора, благодаря чему реализовано удавление вектором тяги, а источником тока служит батарея с продвинутой внутренней химий, которая к тому же поддерживает «горячую» замену. Среди других особенностей - меняющие форму кузовные панели, расположенные на дельтовидном профиле. Они адаптируются под характер движения и регулируют потоки воздуха (уменьшают сопротивление либо увеличивают прижим), причем как в ручном, так и автоматическом режиме.

Вертикальные плоскости на корме тоже выполняют важную функцию: на высоких скоростях они помогают машине менять направление, так как на них начинают действовать дополнительные аэродинамические силы. По задумке, все это будет выглядеть как полет на истребителе. Правда, испытать E-R9 можно будет не раньше 2030 года. Хотя велика вероятность, что он так и останется всего лишь фантазией.