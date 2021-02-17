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Lotus показал электрический спорткар из 2030 года
18:08 16.02.2021 |
Компания Lotus представила концептуальный электрический спорткар E-R9, основанный на технологиях гиперкара Evija. Проект настолько футуристичный, что вряд ли когда-либо увидит свет. Его основная идея - показать, какими будут машины для гонок на выносливость в 2030 году.
Обтекаемый электрокар создали в дочерней Lotus Engineering как технологическую витрину достижений в области электрификации и аэродинамики. Разработкой E-R9 занималась команда инженеров, в которую вошли Ричард Хилл, отвечающий как раз за аэродинамику, и Льисс Керр, технический директор Geely Group Motorsports International. Визуализировать машину взялись сотрудники центра дизайна Lotus под руководством Расселла Карра. Аббревиатура E-R в названии означает Endurance Racer, а цифра «9» отсылает к сконструированному Колином Чапменом Lotus Mark IX.
Часть технологий E-R9 заимствовал у двухдверки Evija. Спорткар приводят в движение четыре независимых электромотора, благодаря чему реализовано удавление вектором тяги, а источником тока служит батарея с продвинутой внутренней химий, которая к тому же поддерживает «горячую» замену. Среди других особенностей - меняющие форму кузовные панели, расположенные на дельтовидном профиле. Они адаптируются под характер движения и регулируют потоки воздуха (уменьшают сопротивление либо увеличивают прижим), причем как в ручном, так и автоматическом режиме.
Вертикальные плоскости на корме тоже выполняют важную функцию: на высоких скоростях они помогают машине менять направление, так как на них начинают действовать дополнительные аэродинамические силы. По задумке, все это будет выглядеть как полет на истребителе. Правда, испытать E-R9 можно будет не раньше 2030 года. Хотя велика вероятность, что он так и останется всего лишь фантазией.
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