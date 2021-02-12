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Представлен Citroen C3 Aircross с новым дизайном
21:44 11.02.2021 |
Компания Citroen представила обновленный C3 Aircross. Модель, которая продается с 2017 года, пережила рестайлинг в середине жизненного цикла и существенно преобразилась снаружи и внутри. Основную ставку французская марка делает на привлекательный дизайн, обширные возможности персонализации и внушительный для кроссовера B-класса список оснащения.
Дизайнеры Citroen попытались придать облику C3 Aircross «больше выразительности». Обновленный кроссовер можно отличить от предшественника по хромированным шевронам, вытянутым к светодиодным фарам, как у новых C3 и C4, радиаторной решетке с новым геометрическим рисунком и серебристо-серой защитной панели с цветными вставками.
Но главная особенность новинки - 70 вариантов комбинаций, которые доступны клиентам при выборе внешнего вида. Например, можно выбрать из семи цветов кузова, четырех пакетов с различными декоративными вставками, корпусами наружных зеркал и цветными решетками на задних стройках, а также из четырех вариантов отделки салона. Особенно в компании гордятся новой прострочкой, которая выполненная в виде серии стилизованных шевронов и не имеет аналогов на рынке. Помимо всего перечисленного, для C3 Aircross доступны 16- либо 17-дюймовые диски с разным дизайном.
Возможность трансформации салона сохранилась: кроссовер оснащается продольной регулировкой положения двух независимых частей заднего сиденья с диапазоном 150 миллиметров, а также функцией складывания переднего пассажирского кресла для перевозки предметов длиной до 2,4 метра. Багажник вмещает от 410 до 1289 литров в зависимости от положения сидений.
В числе изменений в салоне - сиденья повышенной комфортности, модернизированная центральная консоль с новой мультимедийной системой и увеличившийся в размерах тачскрин диагональю девять дюймов вместо прежних семи. Список оснащения по-прежнему богатый: в него входят проекционный дисплей, ассистент парковки, беспроводная зарядка для смартфонов, система распознавания дорожных знаков, система автоматического переключения ближнего и дальнего света фар, а также камера заднего вида. Как и раньше, C3 Aircross предлагается с системой Grip Control, которая позволяет регулировать тягу на передних колесах в зависимости от условий местности, а также поддерживать постоянную скорость при спуске со склона.
Европейская линейка моторов осталась прежней. В нее входят бензиновые двигатели PureTech (110 и 130 лошадиных сил) и дизельные агрегаты BlueHDi (110 и 120 сил). Они сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным автоматом. У местных дилеров обновленный Citroen C3 Aircross появится в июне 2021 года.
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