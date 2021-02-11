Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer

Американская авиакомпания United Airlines присоединилась к другим компаниям, инвестирующим в Archer - стартап, который разрабатывает небольшие электрические самолёты с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). Если Archer получит сертификат на допуск своего транспортного средства к полётам от Федерального управления гражданской авиации США, компания рассчитывает начать поставки самолётов в 2024 году.

Соучредитель и генеральный директор Archer Адам Голдштейн (Adam Goldstein) заявляет, что рынок электрических самолётов имеет огромные перспективы, а партнёрство с таким гигантом как United Airlines позволит его компании первой выйти на рынок и занять лидирующие позиции. Компания Archrer основана три года назад в городе Пало-Альто, США. Он планирует продемонстрировать первый образец электрического самолёта с вертикальным взлётом и посадкой уже в этом году. Сообщается, что он будет оборудован батареей собственной разработки компании и сможет доставлять четырёх пассажиров на расстояние до 96 км со скоростью до 240 км/ч.

Чтобы перейти от стадии создания концептуального самолёта к выпуску сертифицированных летательных аппаратов, компания привлекла $1,1 миллиарда в результате слияния SPAC и Atlas Crest Investment Corp. Сторонниками сделки выступили Stellantis и United Airlines. Под названием Stellanis работает совместное предприятие PSA Peugeot и Fiat Chrysler, которое сотрудничает с Archer в рамках создания фюзеляжа из углеродного волокна для самолётов компании.

Сообщается, что United Airlines разместила заказ на 200 самолётов с вертикальным взлётом Archer, которые обойдутся ей в $1 миллиард с возможностью приобретения ещё 100 самолётов за $500 миллионов. Глава авиаперевозчика заявляет, что сотрудничество с Archer демонстрирует готовность United Airlines начать использование более экологичного и энергоэффективного транспорта. Компания считает, что пассажиры, совершающие 13-мильный перелёт из Голливуда в аэропорт Лос-Анджелеса на eVTOL-самолёте Artcher могут сократить выбросы углекислого газа на 50 процентов.

Аналитики утверждают, что электрические самолёты с вертикальным взлётом и посадкой являются крайне перспективной нишей на рынке. Подобные самолёты разрабатывают более 200 компаний по всему миру. Предполагается, что их продажи составят $4 миллиарда в 2024 году, а к 2035 году вырастут до $57 миллиардов в год. Аналитик Morgan Stanley предположил, что компактный воздушный транспорт дебютирует на рынке как нишевая услуга, однако позже может превратиться в экономичный, быстрый и энергоэффективный способ передвижения на короткие и средние расстояния.