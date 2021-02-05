Восемь мест, автомат и V6: Nissan представил новый Pathfinder

Компания Nissan представила кроссовер Pathfinder пятого поколения. Семейному вседорожнику поменяли дизайн, а в базовой версии наделили восемью посадочными местами. Плюс вместо вариатора в этой генерации появился классический автомат.





Новый Nissan Pathfinder построен на той же платформе, что и предшественник. Благодаря этому вседорожник сохранил прежнюю колесную базу. Длина теперь составляет 5004 миллиметра, в то время как автомобиль предыдущего поколения в кончика «носа» до кормы насчитывал 5042 миллиметра. Впервые в истории модели Pathfinder можно заказать в двухцветном окрасе. Кроме того, внедорожник получил фирменную радиаторную решетку V-motion, светодиодную головную оптику, а также C-образный силуэт задней части, создающий эффект «парящей» крыши.

Уже в базовой комплектации у Pathfinder восьмиместный салон. За доплату можно получить раздельные кресла второго ряда - в этом случае кроссовер станет семиместным. Интерьер внедорожника так же существенно преобразился. В базовом оснащении модели появилась виртуальная приборная панель и 8-дюймовый экран мультимедийной системы. В более дорогих версиях автомобиль оснащён 12,3-дюймовой цифровой «приборкой», а также 9-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа и проекционным дисплеем.

Под капотом Pathfinder — прежний 3,5-литровый V6 мощностью 288 лошадиных сил (351 Нм). Однако вместо привычного вариатора внедорожник получил девятидиапазонный «автомат». Доступны как переднеприводные, так и полноприводные версии с муфтой на задней оси. Кроме того, новинка получила семь режимов движения, которые переключаются шайбой на центральном тоннеле.

На американском рынке Nissan Pathfinder пятого поколения появится уже летом. Стоимость пока неизвестна.