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Представлен новый Nissan Frontier с ностальгической внешностью
16:59 05.02.2021 |
Nissan представил среднеразмерный пикап Frontier нового поколения, для рынка Северной Америки. Модель получила ностальгическую внешность, но сохранила прежнюю раму и шасси, а также двигатель V6, которым обзавелась всего год назад.
По умолчанию пикап предложат с 3200-миллиметровой колесной базой, однако имеется длиннобазная версия с расстоянием между осями, равным 3551 миллиметру. Всего доступно три конфигурации: полуторная King Cab, стандартная Crew Cab с двумя рядами и удлиненная Crew Cab. Размерность грузовой платформы варьируется от 1510 до 1860 миллиметров, а длина кузова - от 5339 до 5692 миллиметров.
Рама Frontier осталась прежней, как и шасси: в независимой передней подвеске применена двухрычажная схема, а в задней - неразрезной мост на рессорах.
Зато экстерьер полностью новый. Вдохновение дизайнеры черпали во внешности предшественника Frontier и Navara - Nissan Hardbody (D21) 80-90-х годов прошлого столетия. Автомобиль получил угловатый кузов в девяти вариантах расцветки, избавился от хрома в решетке радиатора и обзавелся современной оптикой.
Салон оформлен под стать наружности: мультимедийная система лишена модного экрана-планшета - в «топе» девятидюймовый дисплей встроен в переднюю панель и оснащен аналоговыми кнопками и тумблерами. «Мультимедийка» по умолчанию поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Цифровая приборная панель отсутствует - даже в дорогих комплектациях имеется лишь семидюймовый экран между аналоговыми спидометром и тахометром. За доплату предлагают более 85 аксессуаров Nissan Nismo, включая подножки и «люстры».
В движение Nissan Frontier приводит бензиновый V6 объемом 3,8 литра, развивающий 314 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента.
«Атмосферник», появившийся еще на модели 2020 года, агрегатируется с безальтернативным девятиступенчатым автоматом. Привод - задний или полный с жестким подключением передней оси.
Пикапу перенастроили подвеску, усилив стабилизаторы поперечной устойчивости. Новые гидравлические опоры снижают вибрации от неровностей дороги на 80 процентов, а многослойные стекла в передних дверях уменьшают уровень шума. Дорогое исполнение Pro-4X, которое можно узнать по красному декору и диодной оптике, получило внедорожные амортизаторы Bilstein, защиту днища и дифференциал с электронной блокировкой.
В списке оснащения Frontier числятся камеры кругового обзора, системы предупреждения о лобовом столкновении и контроля давления в шинах, восемь подушек безопасности. За доплату доступен интеллектуальный круиз-контроль. В пакет Nissan Safety Shield входят системы экстренного торможения с распознаванием пешеходов, контроля «слепых» зон, удержания в полосе и автоматический дальний свет.
Первые Nissan Frontier нового поколения отправятся к клиентам в США и Канаде летом 2021 года. На других рынках Nissan продает пикап Navara, который пережил обновление минувшей осенью.
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