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General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле
17:19 01.02.2021 |
General Motors решил присоединиться к ряду автопроизводителей, собирающихся полностью отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. Главный исполнительный директор американского концерна Мэри Барра заявила, что к 2035 году весь модельный ряд GM переведут на электротягу, а к 2040-му компания станет углеродно-нейтральной.
В течение следующих 14 лет GM будет постепенно переводить модели на электричество - это касается в том числе Corvette, который лишится 6,2-литрового мотора V8. Кроме этого, компания решила ускорить разработку новых электрических моделей: к 2025 году она выведет на рынок 30 «зеленых» новинок под разными шильдиками. В их числе уже представленный GMC Hummer EV, а также электрокроссоверы Cadillac и Chevrolet.
«General Motors вместе с правительствами и компаниями по всему миру работает над созданием более безопасного, экологичного и лучшего мира. Мы призываем других последовать нашему примеру и оказать влияние на нашу отрасль и экономику в целом», - сказала Барра.
Заводы концерна также станут «зелеными». Предприятия в США полностью перейдут на возобновляемые источники энергии уже через девять лет, а фабрики GM по всему миру - к 2035 году. Таким образом компания, которая участвует в Парижском соглашении по климату, собирается выполнить амбициозный план по снижению выбросов углерода до нуля к 2040 году.
В рамках виртуальной выставки CES GM анонсировала четыре новых электрокара, в основу которых ляжет платформа Ultium, или Flexible Global EV. На платформе построен GMC Hummer EV, представленный прошлой осенью. Возрожденный в виде электрокара пикап оснащен трехмоторной установкой с приводами Ultium Drive, выдающей в самой мощной версии 1014 лошадиных сил.
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