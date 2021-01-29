За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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635 лошадиных сил и три секунды до «сотни»: BMW представил спецверсию M5 CS
09:26 29.01.2021 |
Компания BMW официально представила спецверсию нового M5 с приставкой CS. Эксклюзивную модель, которая выйдет ограниченным тиражом, оценили в 180 400 евро.
Новый BMW M5 CS получил 4.4-литровый V8, отдача которого составила 635 лошадиных сил (750 Нм). Таким образом, мощность двигателя увеличилась на 10 «лошадок» по сравнению с топовой M5 Competition. Вместе с агрегатом инженеры оставили привычный 8-диапазонный «автомат». До «сотни» седан разгоняется всего за три секунды. При этом максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 305 километров в час.
Благодаря применению карбона и армированного пластика массу автомобиля удалось снизить на 70 килограммов. В частности, из последнего сделаны вентилируемый капот, передний сплиттер, корпуса наружных зеркал, а также спойлер на крышке багажнике и задний диффузор. Кроме того, M5 CS оборудован спортивной выхлопной системой с четырьмя патрубками из нержавеющей стали и углерод-керамическими тормозами с суппортами, окрашенными в базовый красный или опциональный золотой цвет.
Как и ожидалось, новый BMW M5 CS получил бронзовое обрамление чёрной радиаторной решетки с логотипом M5 CS, а также L-образную переднюю лазерную оптику желтого цвета в стиле M8 Gran Coupe. Обули экстремальный седан в 20-дюймовые кованые колёсные диски бронзового цвета. Базовым цветом новой модели стал Brands Hatch Grey. Кроме того, спецверсию можно будет заказать с эксклюзивными матовыми оттенками Frozen Brands Hatch Grey и Frozen Deep Green.
В салоне новинки инженеры установили передние спортивные сиденья M Carbon, выполненные из черной кожи Merino с контрастными вставками красного цвета и нанесённой схемой Нюрбургринга на подголовниках. Рулевое колесо новой «эмки» отделали алькантарой, а также установили в седан новые спортивные ремни безопасности с гоночными акцентами и логототип CS с подсветкой на торпедо.
В продажу BMW M5 CS в Германии поступит весной 2021 года. Минимальная стоимость экстремальной версии «заряженного» седана составит 180 400 евро.
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